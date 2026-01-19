Imperia, nasce l’Angolo dell’Avventura: prima serata tra viaggi, racconti e apericena alla “Scialuppa”

Una serata dedicata al viaggio, alla scoperta e alla voglia di incontrarsi: è questo lo spirito con cui debutta a Imperia il nuovo Angolo dell’Avventura, iniziativa locale di Viaggi Avventure nel Mondo.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio alle 19.30 presso il locale “La Scialuppa”, in via A.S. Novaro 19.

L’incontro, accompagnato da un’apericena conviviale, vuole essere un momento informale in cui appassionati, curiosi e futuri viaggiatori possano conoscersi e confrontarsi. Durante la serata si parlerà della filosofia dei viaggi di gruppo, delle diverse tipologie di itinerari proposti in ogni angolo del pianeta e del modo unico con cui Avventure nel Mondo interpreta l’esperienza del viaggio.

Non solo informazioni tecniche, ma soprattutto racconti, aneddoti e testimonianze di chi è appena tornato da un’avventura e di chi sta per partire. Un’occasione per ascoltare storie autentiche, scoprire mete insolite e lasciarsi ispirare da chi ha già vissuto esperienze lontane.

L’evento è aperto a tutti: sia a chi conosce già la realtà di Avventure nel Mondo, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo modo di viaggiare, basato sulla condivisione, sulla curiosità e sul piacere di esplorare insieme.