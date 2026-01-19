Stazione di Sanremo, nuovi tapis roulant: lavori ormai alle battute finali (Foto)

Manca sempre meno alla fine di gennaio, la famosa deadline per la conclusione dei lavori sui nuovi tapis roulant della stazione di Sanremo, e i lavori di installazione sembrano essere arrivati alla fase finale: percorrendo il lungo corridoio che separa l'ingresso dai binari, si può notare come quasi la totalità dell'intervento sia stato portato a termine, con i nuovi tappeti che sono stati praticamente posizionati completamente e anche le opere di rifinitura sembrano vicine alla conclusione.

Per il momento non sono ancora attivi, anche se si può già notare passando che alcuni di essi (quelli più vicini alla parte interna della stazione) abbiano già iniziato a muoversi, probabilmente per delle prove di effettiva funzionalità.

Sembra ormai prossima alla sua ultima fermata una vicenda che per diverso tempo è stata al centro delle discussioni: i frequenti disservizi legati al mancato funzionamento dei tapis roulant è stato più volte segnalato dai pendolari, che sottolineavano come percorrere un tunnel lungo diversi metri con eventualmente anche bagagli appresso fosse particolarmente imepgnativo, specie qualora si trattasse di persone anziane; senza dimenticare come la cosa potesse nuocere al turismo locale, offrendo un'immagine negativa della città, dato che per diverse persone la stazione è il punto di ingresso a Sanremo.

A breve però le cose dovrebbero cambiare: secondo il cronoprogramma reso noto a settembre, la conclusione ufficiale dei lavori resta fissata alla fine di gennaio 2026: circa due settimane quindi al "taglio del nastro" per i nuovi tapis roulant della stazione di Sanremo, in tempo per l'inizio del Festival, così da essere pronti ad accogliere migliaia di visitatori.