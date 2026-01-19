San Sebastiano, Ventimiglia celebra il patrono della polizia locale (Foto e video)

Ventimiglia celebra la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Questa mattina l'Amministrazione comunale, autorità civili, locali, provinciali, regionali e militari, la polizia locale, il senatore Gianni Berrino, gli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola, i consiglieri regionali Walter Sorriento, Armando Biasi e Veronica Russo, il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, il questore di Imperia Andrea Lo Iacono, la dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, la Protezione civile, associazioni e cittadini si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino per la celebrazione della santa messa, officiata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

Un momento di raccoglimento, spiritualità e fratellanza che ha rinnovato una tradizione profondamente sentita, nel segno dei valori del servizio, del sacrificio e della dedizione al bene comune. L'evento è poi proseguito al teatro comunale dove sono intervenute diverse autorità e il comandante della polizia locale Sandro Villano.

Un'occasione per illustrare il bilancio delle attività svolte dal corpo di polizia locale nel corso dell’anno 2025, consegnare un encomio ad alcuni agenti e salutare un collega nel suo ultimo giorno di servizio dopo quarant'anni di duro lavoro. "Come sindaco e capo della polizia locale sono felice di essere alla cerimonia in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Ho voluto mantenere la delega alla polizia locale proprio per ribadire con forza che la sicurezza della nostra città e dei nostri concittadini rappresenta una priorità assoluta dell'azione amministrativa. Fin dai primi giorni di insediamento di questa amministrazione, l'impostazione che ho voluto dare al corpo di polizia locale della città di Ventimiglia, realtà complessa e notoriamente delicata, sotto il profilo della sicurezza è stata chiara: una polizia locale non relegata al solo ruolo sanzionatorio ma un vero corpo di polizia presente sul territorio, pronto a intervenire quotidianamente nelle situazioni di emergenza, nel controllo del territorio, nella prevenzione e nel contrasto alla microcriminalità. Proprio in questa direzione una delle principali iniziative di quest'anno, appena iniziato: la decisione di bandire un nuovo concorso per incrementare ulteriormente l'organico della polizia locale che già in questi anni abbiamo aumentato sensibilmente rafforzando così la capacità operativa del corpo e garantendo una presenza sempre più efficace e capillare sul territorio anche nelle fasce orarie e nei contesti più sensibili. Parallelamente abbiamo continuato a investire in strumentazioni e mezzi moderni adeguati ai nuovi compiti che quotidianamente vengono richiesti ai nostri agenti nella convenzione che sicurezza significhi anche prevenzione, controllo costante e capacità di intervenire con tempestività e professionalità. Numerosi interventi effettuati nel corso dell'anno testimoniano un impegno concreto, silenzioso ma continuo a tutela della legalità e tranquillità dei cittadini. Vorrei oggi cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli agenti della polizia locale che con dedizione e spirito di servizio operano goni giorno per la sicurezza della nostra comunità. Un pensiero particolare va agli agenti che hanno ricevuto un encomio per l'impegno dimostrato in occasione delle complesse operazioni di ricerca del piccolo Allen. In quei momenti di grande apprensione per l'intera città, la professionalità, la determinazione, il lavoro di squadra, anche fuori orario, dimostrato dagli operatori coinvolti hanno rappresentato un esempio altissimo di servizio alla collettività, umanità e senso del dovere, valori che sono e devono rimanere il fondamento della nostra missione. Questo è lo spirito che mi auguro continui ad animare il lavoro quotidiano della polizia locale, un attaccamento autentico alla divisa, ai valori che essa rappresenta e alla comunità che siete chiamati a servire. Viva la polizia locale, viva San Sebastiano e viva Ventimiglia".

"La polizia locale rappresenta un livello di sicurezza più a portata dei cittadini perché sono cittadini che lavorano per i cittadini" - dichiara il senatore Gianni Berrino - "Li voglio ringraziare per la loro opera che non è solo di ordine pubblico ma è di stretto contatto perché che meglio della polizia municipale conosce i cittadini, le realtà territoriali, anche le più piccole delle nostre città. Il loro compito è complicato, sono persone al servizio della comunità. Il loro lavoro è molto apprezzato, sono il front office della città perché hanno la capacità di farsi vedere e riconoscere. Grazie per il vostro lavoro, siete molto importanti".

"Un ricordo e un ringraziamento va a tutti coloro che ogni giorno lavorano per proteggere la città, ai colleghi che sono andati in pensione, ai colleghi morti e alle famiglie degli agenti. Rinnoviamo il nostro impegno a servire la cittadinanza sapendo che la fiducia dei cittadini si conquista ogni giorno" - dice il comandante della polizia locale di Ventimiglia Sandro Villano. La cerimonia si è conclusa con un 'verre d'honneur'.

San Sebastiano rappresenta da secoli un punto di riferimento spirituale per chi indossa una divisa al servizio della collettività. Martire cristiano, uomo di fede e di fermezza morale, è simbolo di lealtà, forza interiore e difesa della giustizia, valori che ancora oggi ispirano quotidianamente l’operato della polizia locale. Celebrarne la memoria significa riaffermare il senso profondo della missione istituzionale e il legame che unisce gli operatori al servizio delle comunità.