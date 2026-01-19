Open Day all’Istituto Colombo di Sanremo: porte aperte il 24 gennaio per guidare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore

Dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le preiscrizioni nelle scuole secondarie di secondo grado sul portale UNICA per l’anno scolastico 2026/2027. In questo periodo fondamentale per la scelta del percorso scolastico, l’Istituto Colombo, da sempre al fianco delle famiglie, si prepara ad accogliere gli studenti delle attuali classi terze della scuola secondaria di primo grado – insieme alle loro famiglie – per una giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa. Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 9, entrambe le sedi dell’Istituto apriranno le proprie porte per un Open Day all’insegna dell’orientamento, con attività, laboratori e incontri con docenti e studenti. In tale occasione i genitori che lo desiderano troveranno in entrambe le sedi uno sportello dedicato, con personale qualificato pronto ad assistere passo dopo passo nella compilazione della domanda online. Per usufruire del servizio è necessario presentarsi muniti di SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) con le relative credenziali di accesso. Un supporto concreto, pensato per accompagnare genitori e studenti nella scelta della scuola superiore con serenità e chiarezza.

Mentre i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti, visitare gli spazi dell’Istituto e ottenere tutte le informazioni utili alle future scelte scolastiche, gli studenti potranno prendere parte a laboratori pratici per sperimentare in prima persona le peculiarità di ogni indirizzo di studio, scegliendo liberamente tra quelli proposti attraverso la prenotazione al link https://forms.gle/BmtKCWF48iL7ZDwJ6!

Nella sede di Sanremo, in Piazza Muccioli 3, verranno presentati gli indirizzi:



- Liceo Scientifico – Scienze Applicate

- Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing (con possibili articolazioni SIA e RIM)

- Tecnico Tecnologico – Costruzioni, Ambiente e Territorio; Informatica e Telecomunicazioni; Sistema Moda

- Professionale – Manutenzione e Assistenza Tecnica

Nella sede di Arma di Taggia, presso le ex caserme Revelli, saranno illustrati i percorsi:



- Liceo Scientifico – indirizzo Sportivo

- Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito internet www.iiscolombo.edu.it o scrivere una email a: orientamento@iiscolombo.education