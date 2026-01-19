 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 13:20

Linea Verde celebra l’eccellenza artigiana ligure: Mimmo Romeo e il progetto Arti‑Turismo di CNA Imperia protagonisti su Rai1

La storica bottega di Taggia e la visione innovativa di CNA Imperia conquistano la ribalta nazionale, valorizzando il saper fare, le tradizioni e il turismo esperienziale del territorio

Domenico “Mimmo” Romeo

La puntata di sabato di Linea Verde, in onda su Rai1, ha offerto una prestigiosa vetrina nazionale all’artigianato ligure, dedicando un servizio a Domenico “Mimmo” Romeo, Arti-Maestro di CNA Imperia, ripreso nella sua storica bottega artigiana di Taggia.

Mimmo Romeo rappresenta una delle massime espressioni del saper fare artigiano italiano, riconosciuto a livello internazionale per la lavorazione della radica e per la realizzazione di pipe artigianali di altissima qualità, apprezzate e collezionate in tutto il mondo. Erede di una tradizione familiare avviata negli anni Cinquanta, Romeo ha saputo coniugare conoscenza profonda della materia prima, tecnica, sensibilità artistica e rispetto per i tempi della lavorazione artigiana, trasformando ogni creazione in un pezzo unico.

“La radica non è solo un materiale, è una storia da ascoltare e da rispettare. Ogni pipa nasce da un dialogo con il legno e con il tempo”, ha raccontato Mimmo Romeo nel corso del servizio televisivo.

La presenza su Rai1 non è soltanto un riconoscimento al valore del singolo artigiano, ma anche una testimonianza concreta della visione innovativa di CNA Imperia, che ha saputo anticipare i tempi con il progetto Arti-Turismo, marchio registrato e modello di sviluppo territoriale.

Arti-Turismo rappresenta una intuizione strategica di CNA Imperia, che per la prima volta ha inserito in modo strutturato gli artigiani all’interno della filiera turistica, rendendoli protagonisti di esperienze autentiche, culturali e produttive. Un progetto che supera i confini territoriali liguri e si propone come buona pratica replicabile a livello nazionale, valorizzando il patrimonio di competenze, tradizioni e identità locali.

Il progetto è stato ideato e promosso dal Direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, e dal Presidente Graziano Poretti, con l’obiettivo di creare un nuovo modello di turismo esperienziale capace di generare valore economico, culturale e sociale.

«Gli artigiani rappresentano l’anima più autentica del Made in Italy. Con Arti-Turismo abbiamo voluto riconoscere il loro ruolo centrale, offrendo al territorio uno strumento concreto di valorizzazione e promozione. La visibilità nazionale ottenuta oggi dimostra che questa visione era ed è quella giusta», dichiara Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia.

La partecipazione di Domenico Romeo a Linea Verde conferma come artigianato, identità territoriale e turismo di qualità possano integrarsi in una strategia moderna e sostenibile, capace di raccontare l’Italia attraverso le mani, le storie e le competenze dei suoi Maestri artigiani.

