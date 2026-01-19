Giornata della Memoria, una settimana di eventi in provincia

In occasione della Giornata della Memoria, il Ponente ligure propone un ricco calendario di appuntamenti culturali e commemorativi organizzati da Comuni, associazioni, istituti scolastici e realtà storiche del territorio. Una settimana intensa, fatta di incontri, testimonianze, libri, film e momenti di raccoglimento, per mantenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria.

Bordighera – Martedì 20 gennaio

Ore 10 – Palazzo del Parco Si apre con la presentazione del libro “Protagoniste. Storie di donne e Resistenza” alla presenza delle autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano. L’iniziativa è promossa da Comune di Bordighera, ISRECIm, Aned, USR Liguria e Anpi.

Ore 16.30 – Sede UCD, via al Mercato 8 Secondo appuntamento della giornata con la conversazione “La partecipazione delle donne alla Resistenza del Ponente e il loro contributo alla Liberazione del Paese”. Intervengono Giovanni Rainisio, presidente ISRECIm, e le autrici Cassini e Badano. Evento organizzato da ISRECIm, Anpi e Unione Culturale Democratica.

Imperia – Mercoledì 21 e Martedì 27 gennaio

Mercoledì 21 gennaio – Ore 9.30 – Cinema Centrale Proiezione del film “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, iniziativa rivolta alle scuole e promossa da ISRECIm, Aned e USR Liguria.

Martedì 27 gennaio – Ore 8.30 – Parasio, via Santa Caterina Momento commemorativo in memoria di Felice Cascione, comandante partigiano e Medaglia d’Oro al Valor Militare, nell’82° anniversario della morte. Prevista la deposizione di fiori davanti alla casa natale. A cura di Circolo Parasio, ISRECIm, Anpi e FIVL.

Martedì 27 gennaio – Ore 17 – Biblioteca Civica “Lagorio” Presentazione del libro “Francesco Maccario – Internato Militare Italiano n. 3494 – Diario”, a cura di Paola Maccario. Evento promosso da ISRECIm, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Provincia di Imperia e Comune di Imperia.

San Lorenzo al Mare – Martedì 23 e Sabato 24 gennaio

Martedì 23 gennaio – Ore 9.45 – Teatro Comunale Sala Beckett Si svolge il Congresso della Memoria dei Ragazzi, un appuntamento dedicato agli studenti per riflettere sulla Shoah e sulla storia del Novecento. Organizzato da Comune di San Lorenzo al Mare, Provincia di Imperia, Aned, ISRECIm e USR Liguria.

Sabato 24 gennaio – Ore 21 – Teatro Comunale Sala Beckett Serata “Storie di Memoria, Persone nella Storia” con Filippo Biole’, che racconterà la storia della famiglia genovese Benedetti. Evento promosso dagli stessi enti del Congresso della Memoria.

Sanremo – Martedì 27 gennaio

Ore 10 – Cimitero di Valle Armea Visita guidata al reparto israelitico dal titolo “Leggere il segno di una presenza”. A cura di Coop Liguria, Aned, Anpi, Italia Nostra Libera e ISRECIm.

Ore 21 – Villa Zirio, corso Cavallotti 51 Serata “Storie di Memoria, Persone nella Storia” con la partecipazione dell’Associazione Note Libere – Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori. Evento promosso da Comune di Sanremo, Aned, ISRECIm e USR Liguria.

Ventimiglia – Lunedì 27 gennaio

Ore 11.45 – Auditorium Liceo Statale Aprosio Presentazione del libro “Le donne nella Shoah” di Bruna Bertolo. Iniziativa organizzata da Comune di Ventimiglia, Aned, ISRECIm, Liceo Aprosio, USR Liguria e Associazione Italia‑Israele Ventimiglia–Sanremo.

Una settimana ricca di appuntamenti che unisce scuole, istituzioni e cittadini in un percorso comune di memoria e consapevolezza. Perché ricordare non è solo un dovere storico, ma un impegno civile che continua a parlare al presente.