FIAIP riparte dal territorio: al via gli incontri “Caffè con Fiaip” da Ventimiglia

La FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali inaugura il nuovo mandato del Consiglio Provinciale di Imperia con una serie di iniziative dedicate alla vicinanza agli associati e al rafforzamento della rete professionale sul territorio.

L’obiettivo è chiaro: promuovere ascolto, formazione di alto livello e collaborazione tra agenti immobiliari attivi nei diversi mercati della provincia.

Il primo appuntamento si è svolto oggi, 19 gennaio, a Ventimiglia con l’iniziativa “Caffè con Fiaip”, un incontro informale pensato per creare un dialogo diretto con i professionisti della zona. Presenti il Presidente Provinciale Alessio Bellinghieri e Luca Lucisano, delegato ai Mercati Esteri e alle Relazioni Internazionali, che hanno accolto associati e colleghi davanti a un caffè, favorendo un clima di confronto aperto e costruttivo.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per condividere idee, proposte e necessità del settore immobiliare ligure, con l’intento di trasformare il dialogo in iniziative concrete a supporto della categoria.

Il percorso proseguirà giovedì 22 gennaio a Sanremo, con un appuntamento dedicato alle aree di Ospedaletti, Sanremo, Entroterra e Arma di Taggia, per poi toccare nelle settimane successive Imperia e il Golfo Dianese.