Al via il nuovo corso per Assistenti Bagnanti a Sanremo e Bordighera

Parte da gennaio il nuovo corso di formazione per Assistenti Bagnanti organizzato presso la Piscina Comunale di Sanremo e, per la prima volta, anche presso la Piscina Comunale di Bordighera. Una proposta formativa che risponde alla crescente richiesta di personale qualificato nel settore della sicurezza in acqua, offrendo un brevetto riconosciuto a livello internazionale.

La figura dell’Assistente Bagnanti è oggi sempre più centrale in stabilimenti balneari, piscine, parchi acquatici e strutture sportive. Il corso rappresenta quindi un’occasione concreta per chi desidera intraprendere una carriera stagionale o continuativa nel settore, con ulteriori vantaggi per studenti e aspiranti militari:

Crediti formativi scolastici,

Punteggio aggiuntivo nei concorsi delle forze armate.

Struttura del corso e requisiti

Il percorso formativo prevede:

Lezioni pratiche serali presso le piscine di Sanremo e Bordighera,

, 30 ore di tirocinio ,

, Durata complessiva di circa due mesi ,

, Accesso consentito a candidati dai 16 ai 50 anni non compiuti.

Per l’ammissione è necessario superare una prova pratica prevista dal DM 85/24, volta a verificare le competenze natatorie di base.

Iscrizioni aperte

Gli interessati possono confermare la propria partecipazione scrivendo a finsalvamentosanremo@gmail.com o contattando il numero 349 75703649.

I posti sono limitati e le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.