“L’arte è pensiero che diventa forma”, opere di Elio Lentini in mostra a Bordighera (Foto e video)

Opere di Elio Lentini in mostra a Bordighera. Fino al 24 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 si possono, infatti, ammirare nel centro culturale nell'ex chiesa Anglicana sculture, litografie e incisioni dell'artista.

La mostra a ingresso gratuito, inaugurata lo scorso 13 gennaio, sta attirando cittadini e turisti curiosi di ammirare una selezione di opere, che raccontano la ricerca artistica di Elio Lentini sviluppata in dialogo costante con il Ponente ligure e il Mediterraneo, lasciandosi guidare dal linguaggio simbolico e dalla profondità poetica per entrare così nell’universo dell’artista. "Molti mesi fa, dopo aver girato l'Europa, ho deciso di realizzare una mostra nella zona in cui lavoro: la provincia di Imperia" - racconta Elio Lentini - "Ho deciso di proporre una mostra itinerante: ho esposto a villa Faravelli a Imperia, a villa Nobel a Sanremo e ora a Bordighera, spero poi di riuscire a farla anche al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia, per chiudere un ciclo. Le opere esposte rappresentano, per la maggior parte, natura, storia del mondo e statue in acciaio".

La mostra, proposta dall'associazione culturale Aniante-Lentini in collaborazione con il comitato di Imperia dell'Unicef e la città di Bordighera, offre al pubblico l’occasione di avvicinarsi a un percorso creativo maturo e coerente, costruito attraverso esperienze, incontri e riflessioni che hanno segnato la storia artistica dell’autore. In chiusura dell'esposizione, il 24 gennaio alle 15.30 verrà, infatti, presentato un libro: “L’arte è pensiero che diventa forma” di Elio Lentini, l'ultima pubblicazione del maestro che ripercorre il suo cammino artistico dal 1960 a oggi. "Alcune opere scultoree nascono da una profonda ispirazione musicale, si costruiscono nel ritmo e nella dinamicità: le linee ne sono testimonianza, alternandosi in traiettorie lineari che danno forma allo sviluppo espressivo della luce e alla vibrazione cromatica" - dice Elio Lentini - "Le sensazioni suscitate dall'opera e la sensibilità di chi osserva generano energie capaci di trasformarsi in segni, immagini, intuizioni e sguardi interiori. Da questa percezione nasce una visione amplificata dall'immaginazione, che guida il processo di costruzione della scultura. Nelle variazioni impresse nella materia si manifesta la testimonianza del tempo, del luogo e dell'impegno. L'opera diventa così linguaggio d'arte, esito di un percosso di ricerca formale e di identità oggettiva, radicata nella contemporaneità dell'esistenza. Il camino artistico conferisce alla scultura la capacità di leggere e trasmutare le sensazioni della mente, attraverso quello spazio in cui la natura, con i suoi continui mutamenti, dialoga quotidianamente con l'autore, nutrendo la sua visione e la sua forma espressiva".

Elio Lentini, nasce nel 1938 a Villafranca in Lunigiana, intrecciò il proprio percorso creativo con il ponente ligure: dapprima a Ventimiglia e lungo la Costa Azzurra, fino a Dolceacqua, dove oggi è attivo nel suo atelier. Decisivi furono gli incontri con esponenti illustri del Novecento, da Antonio Aniante, che diventa il suo principale mentore, a Pablo Picasso a Vallauris, e ancora Italo Calvino e molti altri, raccontati dal Maestro nel libro “L’arte è pensiero che diventa forma – racconto di un percorso”. Dal 1965, anno della sua prima personale a Bordighera, partecipa ad importanti mostre in Italia e all’estero, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Numerose le gallerie pubbliche e private e le istituzioni museali, nazionali e internazionali, che hanno ospitato e ospitano stabilmente le sue opere.