"Premio Lunezia per Sanremo 2026": fai il tuo pronostico e vinci due posti in prima fila

Come tradizione durante il Festival di Sanremo, la Commissione del Premio Lunezia destinerà a uno dei Big in gara il "Premio Lunezia per Sanremo 2026". Il conferimento, vinto lo scorso anno da Simone Cristicchi, è destinato alle qualità letterarie dei testi delle canzoni in gara. La scelta sarà successiva all'uscita dei testi su "Tv Sorrisi e Canzoni". Lo scorso anno il premio ha avuto come partner Rai Radio 1 e Tv Sorrisi e Canzoni. A breve saranno annunciati i partner di questa edizione.
Per l'edizione 2026, il "Premio Lunezia" vuole, quindi, lanciare un concorso. Tra gli artisti e le canzoni in gara a Sanremo 2026, elencati qui di seguito, i lettori sono invitati a indicare il big che riceverà il "Premio Lunezia per Sanremo 2026".
In palio due posti in prima fila durante la serata finale del "Premio Lunezia 2026". Per esprimere il proprio pronostico, cliccare sul seguente link: https://forms.gle/a9iNmEaDg6rp3rPv5
Il pronostico potrà essere espresso sino alla mezzanotte del 15 febbraio 2026. Chi indovinerà per primo (farà fede la data e l'ora dell'invio del modulo online in cui viene espresso il pronostico), avrà diritto a ricevere il premio in palio. Il vincitore verrà avvisato via mail dalla Segreteria del "Premio Lunezia".
ELENCO DEI BIG IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2026
Tommaso Paradiso
Bambole di Pezza
Chiello Ermal Meta
Serena Brancale
Nayt Fulminacci
Elettra Lamborghini
Ditonellapiaga
Michele Bravi
Fedez & Masini
J-Ax
Leo Gassmann
Enrico Nigiotti
Sayf
Maria Antonietta & Colombre
Arisa
Francesco Renga
Tredici Pietro
Mara Sattei
Sal Da Vinci
LDA & Aka 7even
Samurai Jay
Dargen D'Amico
Malika Ayane
Levante
Luchè
Eddie Brock
Raf
Patty Pravo