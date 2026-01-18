"Premio Lunezia per Sanremo 2026": fai il tuo pronostico e vinci due posti in prima fila

Come tradizione durante il Festival di Sanremo, la Commissione del Premio Lunezia destinerà a uno dei Big in gara il "Premio Lunezia per Sanremo 2026". Il conferimento, vinto lo scorso anno da Simone Cristicchi, è destinato alle qualità letterarie dei testi delle canzoni in gara. La scelta sarà successiva all'uscita dei testi su "Tv Sorrisi e Canzoni". Lo scorso anno il premio ha avuto come partner Rai Radio 1 e Tv Sorrisi e Canzoni. A breve saranno annunciati i partner di questa edizione.

Per l'edizione 2026, il "Premio Lunezia" vuole, quindi, lanciare un concorso. Tra gli artisti e le canzoni in gara a Sanremo 2026, elencati qui di seguito, i lettori sono invitati a indicare il big che riceverà il "Premio Lunezia per Sanremo 2026".

In palio due posti in prima fila durante la serata finale del "Premio Lunezia 2026". Per esprimere il proprio pronostico, cliccare sul seguente link: https://forms.gle/a9iNmEaDg6rp3rPv5

Il pronostico potrà essere espresso sino alla mezzanotte del 15 febbraio 2026. Chi indovinerà per primo (farà fede la data e l'ora dell'invio del modulo online in cui viene espresso il pronostico), avrà diritto a ricevere il premio in palio. Il vincitore verrà avvisato via mail dalla Segreteria del "Premio Lunezia".

ELENCO DEI BIG IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Tommaso Paradiso

Bambole di Pezza

Chiello Ermal Meta

Serena Brancale

Nayt Fulminacci

Elettra Lamborghini

Ditonellapiaga

Michele Bravi

Fedez & Masini

J-Ax

Leo Gassmann

Enrico Nigiotti

Sayf

Maria Antonietta & Colombre

Arisa

Francesco Renga

Tredici Pietro

Mara Sattei

Sal Da Vinci

LDA & Aka 7even

Samurai Jay

Dargen D'Amico

Malika Ayane

Levante

Luchè

Eddie Brock

Raf

Patty Pravo