Scomparsa di Mario Bianchi, Cavo: "Pacato, rispettoso e capace di farsi rispettare"

"Una scomparsa prematura che rattrista profondamente e non può lasciare indifferenti" - dice Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e capogruppo di Nm Orgoglio Genova, appresa la notizia della scomparsa di Mario Bianchi.

"Mario era una persona mite, costruttiva, sempre pronta al dialogo, rispettosa delle idee diverse e capace, con la sua pacatezza, di fare rispettare le proprie" - afferma - "Personalmente ho avuto modo di conoscerlo quando, ricoprendo entrambi ruoli amministrativi, abbiamo collaborato soprattutto sui progetti del sociale e della cultura che riguardavano il municipio del medio ponente".

"Ricordo, ma è solo uno degli esempi possibili, la sua disponibilità a collaborare con il progetto del maggiordomo di quartiere, il suo impegno per il mantenimento del massimo presidio culturale nella sua delegazione, in generale la sua priorità di dare risposte alla sua comunità" - conclude - "Alla famiglia esprimo vicinanza e sentito cordoglio".