Scomparsa di Mario Bianchi, il cordoglio del Gruppo PD in Regione: "È stato un punto di riferimento politico e umano"

Il Gruppo PD in Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Bianchi, già presidente del Municipio Medio Ponente dal 2017 al 2022, direttore dei Servizi di Amiu, amministratore appassionato e persona di grande valore umano.

"Mario ha svolto il suo impegno istituzionale con serietà, competenza e spirito di servizio, lasciando un segno importante nella sua comunità e in tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui" - afferma il Gruppo PD Regione Liguria.

"È stato un punto di riferimento politico e umano, sempre disponibile al confronto, animato da autentica passione per il bene comune" - dice il Gruppo PD Regione Liguria - "Alla sua famiglia, ai suoi cari va l’abbraccio e la vicinanza sincera del Gruppo PD in Regione Liguria, che ne ricorda con affetto il sorriso, la gentilezza e l’impegno generoso".