E' morto Mario Bianchi, il presidente Bucci: "La Liguria e Genova perdono un punto di riferimento per la comunità"

"Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Mario Bianchi. Una notizia che mi colpisce non solo come Presidente della Regione Liguria, ma anche sul piano personale. Ho conosciuto e apprezzato Mario quando ero Sindaco di Genova, nel confronto quotidiano con lui nel periodo in cui ricopriva il ruolo di Presidente del Municipio Medio Ponente". Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la notizia della scomparsa dell’ex presidente del Municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi.

"Tra noi - prosegue Bucci - c’è sempre stato un rapporto franco, diretto, improntato alla leale collaborazione, al rispetto reciproco e a una sincera condivisione di intenti: lavorare insieme, ciascuno per il proprio ruolo, per mettersi al servizio dei cittadini genovesi. Mario è stato un interlocutore politico serio e affidabile, una persona concreta, animata da un forte senso delle istituzioni. Ho potuto apprezzarne anche la professionalità come dirigente in AMIU, dove ha svolto il suo incarico con competenza, dedizione e grande senso del dovere".

"La sua scomparsa - conclude - lascia un vuoto profondo, un senso di smarrimento e di sincero dispiacere in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Alla sua famiglia, ai suoi amici più cari e a chi gli ha voluto bene desidero stringermi in un abbraccio sincero e commosso. Oggi Genova e la Liguria perdono un uomo che ha speso una parte importante della sua vita al servizio della comunità. Io perdo anche un amico".