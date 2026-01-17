Un weekend tra teatro, musica e cultura: il Ponente ligure si anima nonostante il maltempo in arrivo

A metà gennaio, con un fine settimana che si preannuncia velato da qualche nuvola e dal qualche assaggio di maltempo invernale, la Riviera dei Fiori non rinuncia alla sua vivacità culturale. Anzi, proprio mentre il cielo si fa più grigio, il territorio si accende di spettacoli, musica, incontri e iniziative capaci di scaldare l’atmosfera.

Il teatro apre il sipario sul weekend

La scena teatrale è la prima protagonista di questo fine settimana. Sabato sera, a Vallecrosia, il Salone di San Rocco ospita L’umanità in un Atto Unico, doppio appuntamento che unisce la leggerezza di Čechov con La proposta di matrimonio alla profondità pirandelliana de La patente. Una serata che promette ironia, riflessione e un tuffo nella grande drammaturgia del Novecento.

Alcuni attori de Il Teatro della Luna di Vallecrosia e FormAzione Lab Teatro della Luna porteranno in scena "La proposta di matrimonio di Cechov", un turbine di azione ed equivoci farseschi con la regia di Silvia Villa. Verrà poi proposto "La patente", il grande classico pirandelliano sulla verità e le apparenze con la compagnia storica del Teatro della Luna e la regia di Luciano De Stefanis con il contributo di Silvia Villa.

Nell’entroterra, a Molini di Triora, la rassegna Agriteatro propone Andante con brio, una commedia brillante che racconta con umorismo le nevrosi sentimentali di una donna moderna. Teatro e degustazione si intrecciano in un format che continua a conquistare il pubblico.

“Andante con brio", commedia brillante scritta da Giorgia Brusco, che ne è anche interprete insieme a Eugenio Ripepi (che cura la regia) ed Elisa Elena Boeri, mette in scena le nevrosi di una donna moderna alle prese con i propri fallimenti personali e professionali. La narrazione si sviluppa attraverso un ritmo serrato e ironico, esplorando le fragilità umane con un approccio comico e leggero.

Domenica, invece, il palcoscenico si sposta al teatro Comunale di Ventimiglia con Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte, produzione Stivalaccio Teatro: un viaggio ironico e poetico nel mito del cavaliere errante, reinterpretato con energia e maestria, affidato agli attori e registi Michele Mori e Marco Zoppello.

Sono vivi per miracolo e salgono sul palco per raccontare la fuga dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dagli estri dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Uno spettacolo sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, perché è quest'ultimo che avrà il compito di salvare i due attori...di salvare il teatro.

La musica risuona tra costa ed entroterra

La domenica sera sanremese è dedicata al ricordo di Silvano Pizzorno, storico musicista del locale “Il Menestrello” di Arma di Taggia. Un concerto omaggio che riunisce amici, colleghi e artisti che con lui hanno condiviso palchi e notti di musica. Un tributo affettuoso, ospitato al Teatro della Federazione Operaia.

A Montegrosso Pian Latte, invece, la Chiesa di San Biagio accoglie Note e Canti per Gloria, concerto benefico della Corale Santa Cecilia di Stellanello: un appuntamento che unisce musica, comunità e solidarietà.

E a Ospedaletti, nel pomeriggio, Vorrei Danzar con…Tè invita a unire musica, ballo e degustazioni in un’atmosfera conviviale e rilassata.

Mostre, incontri e cultura diffusa

Per tutto il weekend, a Sanremo, il Forte di Santa Tecla ospita la mostra In montagna con gli sci che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo

Sempre a Sanremo, domenica pomeriggio, il Teatro dell’Opera del Casinò accoglie il convegno Un’età da inventare, dedicato al ruolo degli anziani nella società contemporanea, con ospiti di rilievo come Mons. Vincenzo Paglia, promotore della Fondazione Età Grande, e rappresentanti del mondo sanitario e istituzionale.

In un’Italia che invecchia rapidamente, in particolare in Liguria, l’incontro propone una visione che supera la logica dell’assistenza e dell’emergenza: gli anziani come protagonisti attivi, portatori di competenze, relazioni e responsabilità civica.

A Imperia, sabato, la pianista e compositrice Giuseppina Torre porta invece la sua testimonianza contro la violenza sulle donne, presentando il libro Un piano per rinascere all’Auditorium del Museo Navale.

Una sera, un concerto, una platea calorosa ed entusiasta: ma Giuseppina ha promesso a se stessa che questa è l’ultima volta, la sua ultima esibizione al pianoforte. È stanca, è triste, possiede solo gli abiti che porta addosso perché gli altri sono finiti bruciati dopo la sua fuga, e ha paura che suo marito sia lì, in platea. Che sia venuto a prenderla, per riportarla a casa, dove tutto ricomincerebbe: le umiliazioni e le botte.

Così, sotto le luci della ribalta e tra le ombre interiori, si apre questo libro travolgente che ci porta dentro la storia di una relazione tossica e sui palcoscenici dell’Italia e del mondo. Giuseppina, infatti, è una delle donne sfortunate il cui più grande amore – quello del batticuore adolescenziale, della prima casa insieme, della maternità e del sogno di un «per sempre» – si è trasformato nel più grande incubo. Ma Giuseppina è anche una delle donne fortunate che hanno trovato la forza di ribellarsi alla violenza, di liberarsi e di rinascere: lo ha fatto grazie alla passione per la musica, ricomponendo la sua vita nota dopo nota, sui tasti del suo pianoforte.



Anche con il meteo incerto, il calendario del fine settimana resta fitto e variegato. Tra palchi, sale da concerto, mostre e incontri, la Riviera propone un ventaglio di appuntamenti che permette di scegliere come trascorrere queste giornate di metà gennaio, senza rinunciare alla cultura.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo