Tradizione centenaria, Camporosso celebra la festa patronale di San Sebastiano (Foto)

Camporosso celebra la festa patronale di San Sebastiano. Una giornata di appuntamenti animerà il paese domenica 25 gennaio.

L'evento inizierà alle 8 con il XX concorso floreale 'Camporosso in fiore', che quest'anno avrà come tema 'Viaggio intorno al mondo', presso il centro storico mentre alle 11.15 vi sarà la cerimonia di benvenuto ai bimbi nati nel 2025 presso la sala Mario Saredi nel palazzo comunale. "Domenica 25 gennaio ricorrono i festeggiamenti dedicati al nostro patrono: San Sebastiano. E' una ricorrenza ormai più che centenaria, negli archivi storici si trovano tracce di questa tradizione già nel '600 e rappresenta una giornata di unione che vede coinvolti tantissimi cittadini e visitatori di ogni età" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "Cominceremo al mattino con l'accoglienza istituzionale ai nati del 2025. Saranno, infatti, ospitati nel palazzo comunale come ogni anno i nati dell'anno appena concluso, per i saluti ufficiali e la consegna del benvenuto da parte di tutta l'amministrazione comunale".

La giornata proseguirà anche nel pomeriggio. "La giornata continuerà, alle 14.30 presso la piazzetta Orti, con la premiazione del concorso floreale, che vedrà impegnati i cittadini in questa ventesima gara di composizione a tema, e che precede la messa solenne nella chiesa di San Marco Evangelista prevista alle 15.30. La processione alle 16, che vedrà la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco, sarà seguita poi alle 16.30 dal tradizionale taglio dell'albero con la consegna delle 'Pappette' colorate, le ostie benauguranti di San Sebastiano" - svela Gastaldo - "A seguire, alle 17.15, uno spettacolo, molto atteso, dell'Urban Theory School di Jessica Demaria darà il via alla serata che tutti ogni anno aspettano: l'apertura delle cantine di Camporosso, itinerario enogastronomico, dalle 17.45, che accoglie amici e visitatori da ogni dove, con la partecipazione tra i suggestivi carugi della Bandina della Val Nervia. Vi aspettiamo in tantissimi come sempre".