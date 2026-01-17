Festival di Sanremo 2026: scatta nella città dei fiori la prima fase di divieti e modifiche alla viabilità

Con l’avvicinarsi del 76° Festival della Canzone Italiana, Sanremo entra ufficialmente nella fase preparatoria dell’evento più atteso dell’anno. A partire da domenica 19 gennaio 2026 scattano infatti le prime limitazioni alla sosta e alla circolazione, previste da due ordinanze della Polizia Municipale, necessarie per consentire i lavori di allestimento delle strutture e il parcheggio dei mezzi tecnici e operativi legati alla manifestazione. I provvedimenti resteranno in vigore fino al 14 marzo 2026, o comunque fino al completo smontaggio delle strutture, segnando di fatto l’inizio del lungo periodo festivaliero che accompagnerà la città ben oltre le serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Piazza Colombo e vie limitrofe: divieti di transito e sosta

Il cuore delle modifiche alla viabilità riguarda piazza Colombo, destinata anche quest’anno a ospitare eventi collaterali collegati al Festival e strutture tecniche di supporto. Piazza Colombo, nel tratto lato ponente tra via Manzoni e via San Francesco, sarà interessata da:

- divieto di transito veicolare e pedonale

- divieto di sosta con rimozione forzata

- il transito pedonale resterà consentito solo sul marciapiede lato monte

- La piazza in direzione mare e via Bartolomeo Asquasciati rimarranno percorribili passando da via San Francesco

- I titolari di posti auto privati potranno accedere solo fino al completamento del montaggio delle strutture

Le limitazioni si estendono anche alle strade adiacenti:

- Via Manzoni: divieto di sosta su entrambi i lati, con area riservata ai bus di linea e ai veicoli RAI

- Via Bartolomeo Asquasciati: divieto di sosta sul lato levante

- Corso Orazio Raimondo (lato monte): divieto di sosta e area riservata agli autobus del trasporto pubblico

Le misure si rendono necessarie anche perché gli spazi interni dell’Autostazione Riviera Trasporti saranno occupati dalle strutture del palco, rendendo indispensabile individuare nuove aree per la sosta dei mezzi pubblici.

Corso Nazario Sauro: stop alla sosta per le strutture televisive

La seconda ordinanza (n. 18) riguarda invece corso Nazario Sauro, nella diramazione verso il molo di Ponente, in prossimità del Forte Santa Tecla, dove verranno installate strutture temporanee a supporto delle trasmissioni televisive. Nel dettaglio:

- Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, nei tratti segnalati

- Le aree saranno riservate all’occupazione di suolo pubblico per strutture tecniche RAI

- Restano esclusi dai divieti gli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità

Un periodo lungo e articolato

Queste ordinanze rappresentano solo la prima fase delle limitazioni legate al Festival di Sanremo 2026. Nei prossimi giorni e settimane sono attesi ulteriori provvedimenti, che interesseranno altre zone della città, in concomitanza con l’intensificarsi degli allestimenti, delle prove e degli eventi collaterali. La Polizia Municipale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni degli agenti, ricordando che per i trasgressori sono previste sanzioni e la rimozione forzata dei veicoli. Sanremo, dunque, comincia ufficialmente a cambiare volto: il conto alla rovescia per il Festival è iniziato.