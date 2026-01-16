Teatro a San Rocco, "L'umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello" va in scena a Vallecrosia

"L'umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello" va in scena, domani, sabato 17 gennaio alle 21 al teatro di San Rocco a Vallecrosia.

Un viaggio teatrale tra dramma e scherzo nei chiaroscuri dell'animo umano per sorridere e riflettere. Alcuni attori de Il Teatro della Luna di Vallecrosia e FormAzione Lab Teatro della Luna porteranno in scena "La proposta di matrimonio di Cechov", un turbine di azione ed equivoci farseschi con la regia di Silvia Villa. Saliranno sul palco Matteo Cassini, Ingrid Marchot, Claudio Ristagno, Paola Mazzonna, Luciano De Stefanis. Verrà poi proposto "La patente", il grande classico pirandelliano sulla verità e le apparenze con la compagnia storica del Teatro della Luna e la regia di Luciano De Stefanis con il contributo di Silvia Villa. Reciteranno per l'occasione Arnaldo Scotto, Quinto Pirrone, Giulio Maccario, Paolo Buono, Elena Triveri e Luciano De Stefanis. Luci e suoni di Giuseppe Cane.

"L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti" - fanno sapere gli organizzatori - "Si ringrazia l'Amministrazione di Vallecrosia e l'assessore Rosa Rosella Muratore per il sostegno".