17 gennaio 2026

Cai Sanremo, rimandato a domenica 25 gennaio lo scialpinismo

A causa delle previsioni meteo avverse

Rimandato a domenica 25 gennaio lo scialpinismo organizzato dal C.A.I. Sanremo.

"In relazione alle previsioni meteo avverse, l'invito allo scialpinismo è rimandato a domenica 25 gennaio. La località sarà stabilita in base alle condizioni del manto nevoso" - avvisa il Cai Sanremo.

"I soci che intendono partecipare e non hanno mai praticato la disciplina sono invitati a una riunione informativa in sede giovedì 22 gennaio alle 21" - fa sapere il Cai Sanremo - "Per la partecipazione è richiesto un sufficiente livello sciistico e il possesso dell'attrezzatura (sci e scarponi); per eventuali necessità in merito e per comunicare la partecipazione i soci interessati sono invitati a contattarci il prima possibile (info@caisanremo.it oppure 3391331162)".

 

