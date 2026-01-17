Pellegrinaggi e viaggi culturali, la chiesa di Ventimiglia-Sanremo propone un ricco calendario per il 2026 (Foto)

Lourdes, Fatima e Medjugorje. Sono diversi i pellegrinaggi e i viaggi culturali proposti per il 2026 dalla chiesa di Ventimiglia-Sanremo.

Un ricco calendario di occasioni di fede, incontro e scoperta. Il primo viaggio in programma si terrà dal 10 al 12 febbraio a Lourdes, una delle più importanti e visitate mete religiose al mondo. Dal 12 al 18 marzo è, invece, previsto un pellegrinaggio a Fatima, il centro spirituale più profondo del Portogallo, e Santiago de Compostela. Il 19 maggio si potranno visitate Le Thoronet e Saint-Raphaël. Dal 29 giugno al 3 luglio verrà riproposto un viaggio a Lourdes dedicato agli ammalati.

L'11 e il 12 luglio è in programma un viaggio al lago di Garda. Il 30 agosto, invece, viene proposta una gita sociale a Salussola. Dal 6 al 9 settembre è previsto un viaggio a Parigi mentre dal 5 al 9 novembre a Medjugorje.

Un cammino fatto, dunque, di luoghi santi, bellezza, relazioni e tempo condiviso. Ogni proposta è, infatti, stata pensata per vivere il viaggio non solo come spostamento ma come esperienza spirituale e umana, adatta a singoli, gruppi e famiglie. Chi fosse interessato ad aderire ai viaggi potrà prenotare rivolgendosi alla Curia Diocesana – Ufficio Pellegrinaggi, in via Pisacane 2 a Sanremo, oppure chiamando lo 0184 505757 o il 377 354 7238, anche su WhatsApp, oppure scrivendo a pellegrinaggi@diocesiventimiglia.it.