Sanremo, il sindaco Mager completa la riorganizzazione delle deleghe: nuove competenze per Artusi e Ormea

Silvana Ormea e Lucia Artusi

Nel perfezionare la redistribuzione di deleghe avviata lo scorso mese, questa mattina il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha firmato due decreti relativi all’assegnazione di nuove competenze ad altrettanti assessori.

All’assessore Lucia Artusi, che finora deteneva la delega al Demanio, viene assegnata anche quella alla Ragioneria e ai Tributi, trattenuta provvisoriamente dal sindaco. All’assessore Silvana Ormea, già titolare delle deleghe al Personale e alle Attività produttive, vengono conferite anche quelle ai Finanziamenti europei e ai Sistemi Informativi. La delega alle Società partecipate, invece, resterà in capo al sindaco Alessandro Mager.

Infine, al consigliere comunale Giovanni Bestagno, verrà assegnato l'incarico di supporto all’assessore Enza Dedali nell'attività di comunicazione, collegamento e raccordo tra l’assessorato e la Fondazione Orchestra Sinfonica.