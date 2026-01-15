Sanremo, il Polo Civico torna sul Casinò: Danieli chiede un Direttore dei Giochi e rilancia su personale e servizi

Dopo l’incontro della settimana scorsa con il sindaco Alessandro Mager, il movimento ‘Polo Civico’ di Sanremo guidato da Roberto Danieli torna in scena, trattando l’argomento Casinò. Secondo il movimento servirebbe al più presto un ‘Direttore dei Giochi’: “Già i sindacati – dice Danieli - hanno sollevato critiche con la missiva inviata al presidente del Cda, aò Capo del Personale e ai due Capi ispettori oggi con incarico di direzione dei giochi”.

Lo stesso Danieli si chiede il motivo per cui non vengano assunti nuovi croupier e perché non si aprano tavoli di roulette francese tutte le sere ma chiede anche il motivo per cui ai tavoli lavorino operatori delle cooperative e altri con assunzioni temporanee interinali. “Non servono solo parcheggi o nuovi ingressi – va avanti Danieli - ma credo sia molto più importante recuperare il bar e ristorante, oltre al Roof con i suoi galà, gli inviti e le ospitalità”.

Il ‘Polo Civico’ fa anche un passaggio sugli appalti ma chiede soprattutto al sindaco, come fatto nel corso dell’incontro della scorsa settimana, l’inserimento di una figura all’interno del Casinò matuziano che sia esperta nel ramo giochi, in modo da garantire un futuro ancora più roseo di quello attuale, dopo l’aumento degli incassi arrivato anche nel 2025.