Berrino: “Misure fiscali e detassazioni rafforzano il potere d’acquisto dei lavoratori”

"La riduzione della pressione fiscale e contributiva, la detassazione del lavoro festivo, notturno e straordinario, degli aumenti contrattuali e dei buoni pasto stanno aumentando la disponibilità reale dei lavoratori e rafforzando il potere d'acquisto delle famiglie. Sono risultati tangibili, certificati da un organismo autorevole come l'osservatorio Inps, che smentiscono le narrazioni catastrofiste portate avanti da una certa opposizione".

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.

"Dispiace constatare come la Cgil di Maurizio Landini e il Partito Democratico guidato da Elly Schlein continuino a negare l'evidenza dei fatti, preferendo la protesta ideologica ai numeri ufficiali. I lavoratori - continua Berrino - però, guardano ai risultati concreti, non agli slogan. Il Governo sta dimostrando con i fatti di voler sostenere il ceto medio, troppo a lungo dimenticato".

"È questa la strada giusta: valorizzare il lavoro, premiare l'impegno e restituire dignità salariale a chi contribuisce ogni giorno alla crescita del Paese", ha concluso Berrino.