Sanremo, un pomeriggio per capire davvero l’intelligenza artificiale

Prosegue l’impegno dell’associazione culturale Assonanze nel proporre momenti di approfondimento su temi di grande attualità.

Venerdì 23 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30, nella sala della Federazione Operaia di Sanremo in via Corradi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Intelligenza artificiale: quanto è intelligente?”, un appuntamento pensato per avvicinare cittadini e appassionati al mondo dell’I.A. con un taglio divulgativo ma rigoroso.

L’iniziativa riunirà esperti provenienti da diversi ambiti professionali. Il dottor Marco Minerva, informatico e divulgatore, guiderà il pubblico attraverso esempi concreti per mostrare come utilizzare gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale in modo consapevole e responsabile. Accanto a lui interverrà Mario Puppo, perito industriale e socio di Projectsudio, che affronterà il tema dei rischi legati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione agli impatti sulla progettazione e sui processi produttivi.

Un contributo originale arriverà anche da Francesco Ghilardi, che presenterà un quadro realizzato da un artista francese copiando un’immagine generata dall’I.A. stessa. Un caso emblematico che aprirà la discussione su un interrogativo sempre più attuale: chi è il vero autore di un’opera nata dall’interazione tra uomo e macchina? Un tema che tocca da vicino il mondo dell’arte e che sta già generando nuovi scenari creativi e giuridici.

A introdurre e moderare l’incontro sarà il dottor Davide Benza, CEO di BENZA Water Storage S.r.l. e socio di Assonanze, che guiderà il dibattito tra opportunità, metodi e criticità di una tecnologia in continua evoluzione.