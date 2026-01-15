Sanremo: la Federazione Operaia ospita il “Concerto per Silvano”

Doveva tenersi lo scorso 15 novembre il memorial dedicato a Silvano Pizzorno, cantante-chitarrista che per un quarto di secolo ha allietato le notti di migliaia di persone nel suo locale “Il Menestrello” di Arma di Taggia. L’allerta meteo impedì la realizzazione, e ora si recupera con lo spettacolo in programma la prossima domenica 18 gennaio alle ore 21 al Piccolo Teatro della Federazione Operaia in via Corradi.

L’occasione è dettata dalla ricorrenza dei vent’anni dalla sua dipartita, poiché il musicista scomparve prematuramente il 28 settembre 2005. Il “Concerto acustico per Silvano” vedrà riuniti numerosi artisti, amici ed estimatori del chitarrista. Il cast della serata annovera alcuni tra i più noti musicisti della zona: Freddy Colt, nipote di Pizzorno, Marisa Fagnani, partner artistica di Silvano, Kino Rossini, la cantante brasiliana Valbilene Coutinho, e ancora il fisarmonicista Gianni Martini, il violinista Davide Laura, il chitarrista Mauro Crespi, il cantante Massimo Rebaudo “Berben”, il sassofono di Simone Verrando, il contrabbasso di Mauro Parrinello, la chitarra “manouche” di Fofo Bruccoleri, nonché il noto commercialista Nicola Lanteri in veste musicale insieme alla figlia Irma.

Omaggiare Silvano vuol dire riascoltare i migliori cantautori, un po’ di jazz, un po’ di swing, di bossanova, persino un pizzico di chitarra classica e di canzone dialettale: tutto un mondo musicale che ha contraddistinto questo indimenticabile artista nella sua lunga carriera. Nelle passate edizioni del “Concerto per Silvano” lo hanno omaggiato personaggi del calibro di Dodo Goya, Massimo Laura, Franco Barbera, Piero Paganelli e tanti altri.

Gli amici e gli estimatori potranno ancora ricordare Silvano Pizzorno in questa magica serata in cui la Città della Musica gli rende un doveroso omaggio.