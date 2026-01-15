Cerimonie e iniziative, Bordighera commemora il Giorno della Memoria

Bordighera commemora il "Giorno della Memoria" con cerimonie e iniziative di riflessione, previste il 20 e il 27 gennaio, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, nonché i deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e coloro che si sono spesi per proteggere e salvare i perseguitati.

Martedì 20 gennaio alle 10 nel teatro comunale Giancarlo Golzi a Palazzo del Parco vi sarà un incontro con le scrittrici Daniela Cassini e Gabriella Badano sul tema “Storie tratte dal Libro: Protagoniste". All'evento, aperto alla cittadinanza, parteciperà anche l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Fermi-Polo-Montale” con letture e intermezzi musicali.

Martedì 27 gennaio alle 9.30 la comunità si ritroverà presso la Pietra d’inciampo in memoria di Ettore Renacci per partecipare alla cerimonia che prevede la deposizione di fiori. All'evento, aperto alla cittadinanza, parteciperà anche l’Istituto Tecnico Fermi-Polo-Montale.

Martedì 27 gennaio alle 11, invece, nel cortile della scuola primaria e dell’infanzia “G. Rodari” vi sarà una cerimonia con deposizione di fiori presso la targa posizionata nel giardino del plesso scolastico nell’anno 2023. In programma sono previste diverse attività: letture e canti della Shoah organizzate dalle docenti del plesso scolastico.

Le iniziative proposte dall’associazione Aned con il contributo dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia (ISRECIM) e in collaborazione con il comune di Bordighera punteranno a ricordare quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati italiani nei campi nazisti in modo da conservare per il futuro la memoria di un tragico periodo di storia italiana ed europea onde scongiurare il ripetersi di tali dolorosi eventi.