Agricoltura sostenibile e innovazione: presentato a Sanremo il progetto transfrontaliero Agrismart (Foto)

È stato presentato ufficialmente a Sanremo il progetto Agrismart, iniziativa finanziata dal programma europeo Interreg Alcotra Francia–Italia, che punta a portare soluzioni tecnologiche innovative e a basso impatto ambientale a supporto delle imprese agricole delle aree montane e svantaggiate del territorio transfrontaliero.

All’evento di lancio era presente anche il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa:

"Ci tengo a essere presente all’esposizione di questo importante progetto. Ritengo rappresenti un esempio concreto di collaborazione e ricerca di innovazione, anche alla luce della transizione ecologica. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato per realizzare questo progetto".

Agrismart, avviato nel settembre 2025 e attivo fino al 2028, coinvolge aziende agricole, enti di ricerca e istituzioni di Italia e Francia con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore agricolo. Come spiegato da Andrea Copetta, coordinatore del progetto, uno dei principali elementi di complessità è rappresentato dalla conformazione del territorio:

"La nostra zona di influenza è molto montuosa, con un territorio fragile e problematiche legate allo spopolamento, soprattutto giovanile. Il progetto mira anche ai giovani, attraverso sistemi di formazione che coinvolgono le aziende territoriali, comprese le micro imprese, che affrontano quotidianamente queste difficoltà".

Un ruolo centrale è affidato alla formazione, che sarà erogata sia in presenza sia online, in italiano e francese, grazie a contenuti caricati su piattaforma digitale: "Le lezioni saranno fruibili in ogni momento, così da raggiungere anche le aree più periferiche" ha aggiunto Copetta.

Dal punto di vista tecnico, Agrismart sperimenterà diverse soluzioni innovative: dalla coltivazione fuori suolo alle tecniche di raccolta e risparmio idrico, passando per la valorizzazione degli scarti agricoli attraverso l’uso di compost e biochar, ottenuto dalla trasformazione dei residui di potatura. Un progetto pilota particolarmente rilevante riguarderà l’installazione di una rete wireless transfrontaliera di sensori per il monitoraggio di patogeni e parassiti, con una prima sperimentazione sull’ulivo: "Questo sistema permetterà di lanciare un allarme tempestivo e avvisare l’intero territorio in caso di diffusione di un fenomeno critico", ha spiegato Copetta.

Soddisfazione per l’avvio del progetto è stata espressa anche da Marco Savona, responsabile di struttura di Sanremo:

"Oggi abbiamo l’evento di lancio e questo mi fa molto piacere. Auguro a tutti buon lavoro".

A ribadire il valore strategico dell’iniziativa è stato Luca De Michelis, presidente del distretto: "L’agricoltura non esiste senza ricerca e formazione. Molti giovani stanno tornando all’agricoltura e ben venga questo progetto: senza iniziative di questo tipo per gli agricoltori sarebbe difficile".

Infine, Elena Comello del programma Alcotra ha evidenziato la solidità del partenariato: "Questo è un partenariato che esiste da tempo e che sta dando molti risultati. Abbiamo anche aperto un nuovo bando per progetti singoli che si concluderà a fine maggio: è il segno di un sistema che funziona".

Agrismart si propone così come un modello concreto di cooperazione transfrontaliera, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e rilancio delle aree agricole montane, guardando con particolare attenzione alle nuove generazioni e al futuro del settore.

Il progetto, di durata triennale e dal costo complessivo di 2 milioni di euro, è realizzato col sostegno di Crea, Università di Torino e di Genova, Terre dei Savoia, Cersaa, Vert d'Azur, Chambre d'agricoltura.