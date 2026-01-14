Moto in spiaggia, Bordighera ospita il 'Trofeo del mare'

Bordighera ospiterà il 'Trofeo del mare', manifestazione motociclistica che andrà in scena nella giornata di domenica 1° febbraio sulla spiaggia ubicata tra l'impianto di depurazione e il confine con il comune di Vallecrosia.

Il commissario Rosa Abussi, viceprefetto vicario, ha, infatti, approvato lo svolgimento della manifestazione e concesso all'associazione sportiva dilettantistica Gentlemen Motoclub Bordighera, promotrice dell'evento, l'utilizzo e l'occupazione del tratto di arenile necessario, già a partire dalla giornata di sabato 31 gennaio per la preparazione del tracciato, nonché l'autorizzazione ad utilizzare e occupare il piazzale Mediterraneo nelle due giornate interessate per la sosta di camper, furgoni e automobili dei partecipanti alla manifestazione.

La manifestazione sportiva che si svolge nel periodo invernale ormai da diversi anni, ha riscosso, ogni volta, successo.