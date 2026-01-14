 / Eventi

Sanremo: venerdì mattinata di accesso gratuito al Luna Park per gli studenti

Con sostegno delle scuole secondarie e le associazioni di ragazzi disabili

Si terrà venerdì mattina, dalle 10 alle 12, la visita degli studenti con sostegno che frequentano le scuole secondarie inferiori e superiori al Luna Park, dove avranno accesso gratuito alle varie attrazioni.

Saranno inoltre presenti le associazioni di volontariato che si occupano di ragazze e ragazzi disabili.

Alla giornata parteciperà il vicesindaco Fulvio Fellegara insieme al personale dei servizi sociali.

 “Una giornata particolare che vivremo tutti insieme in allegria. Rivolgo un ringraziamento ai giostrai del Luna Park, per la generosità e sensibilità dimostrata nell’aprire gratuitamente le proprie attrazioni in questa speciale occasione”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Redazione

