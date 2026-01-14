Riccardo Mangiacapra protagonista a Casa Sanremo Writers 2026 con “La tela di Archimede”

Riccardo Alberto Mangiacapra sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo Writers 2026, la rassegna letteraria che ogni anno porta nella città dei fiori autori, editori e appassionati di narrativa contemporanea durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

L’autore parteciperà con il suo romanzo La tela di Archimede, pubblicato da Spirito Libero Edizioni nel febbraio 2025 e scelto per il salotto culturale dedicato al dialogo tra scrittori e pubblico.

La tela di Archimede è un romanzo intenso, costruito come un viaggio nella memoria del protagonista, segnato da un’infanzia difficile e da un’identità ferita. Nato da una relazione clandestina e marchiato fin da bambino come “ù bastaddu”, Archimede cresce in un ambiente ostile, trovando nei numeri e nella sua straordinaria abilità matematica l’unico mezzo per fuggire da una terra aspra e da un destino che sembra già scritto.

Il percorso del protagonista attraversa la Sicilia, Milano e Londra, in un continuo tentativo di rinnegare le proprie origini e costruirsi una nuova vita. Dopo aver raggiunto il successo professionale, un evento drammatico lo costringe però a tornare nella sua terra natia, dove sarà chiamato a fare i conti con il dolore rimosso e a “tessere la sua tela”, dando forma a un riscatto atteso da anni.

Il romanzo si apre con una narrazione vivida che segue due amici italiani trasferiti a Londra per affermarsi nel mondo della finanza. Lo stile diretto e realistico restituisce con autenticità ambizioni, fragilità e contraddizioni di chi cerca di emergere in un contesto competitivo. Accanto ad Archimede, il personaggio di Roberto – cresciuto nella periferia palermitana – incarna il tema della redenzione personale, mentre la Londra descritta dall’autore diventa un palcoscenico perfetto per riflettere su identità, appartenenza e sradicamento.

I protagonisti non sono semplici emigrati in cerca di fortuna, ma uomini sospesi tra passato e futuro, alla ricerca di un equilibrio che dia senso alle loro scelte.

La selezione di La tela di Archimede per Casa Sanremo Writers rappresenta un riconoscimento significativo per un’opera che unisce introspezione psicologica e racconto sociale, perfettamente in linea con lo spirito della rassegna, che da anni promuove la cultura come strumento di crescita e confronto.

Sinossi

Oggi Londra, la City e una moglie dagli occhi a mandorla al fianco. Ieri Milano, gli studi e altri amori, fino a tornare indietro a una Sicilia che profuma di zagare e polvere da sparo. Fuori piove e Archimede ripensa a quel sole per scaldarsi il cuore. Nato da una relazione clandestina, sarà per sempre ù bastaddu. Un lungo viaggio a ritroso nella memoria lo conduce a fare i conti con il male subito e con la necessità di tessere, finalmente, la propria tela di riscatto.

Biografia dell’autore

Riccardo Alberto Mangiacapra nasce a Civitavecchia l’11 marzo 1959. Dopo gli studi universitari, alla fine degli anni Settanta entra nel mondo dell’informatica, fondando e gestendo diverse società di progettazione software e distribuzione hardware. Parallelamente coltiva la passione per la scrittura. Le sue poesie sono presenti in numerose antologie; nel 2021 viene inserito nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei. Nel 2023 pubblica il suo primo romanzo La Linea Gialla; nel 2025 esce La tela di Archimede, suo secondo romanzo, edito da Spirito Libero Edizioni.