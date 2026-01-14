Dalla Riviera dei Fiori a Parigi: Daphné Sanremo all'evento Maison & Objet con la nuova collezione Home "Green Luxury"

L’eccellenza del Made in Italy e la bellezza senza tempo della Riviera Ligure sono pronte a incantare il pubblico internazionale di Maison & Objet, l'evento di riferimento mondiale per il design e l'arredamento, in scena a Parigi presso Parc des Expositions Paris Nord Villepinte.

Dal 15 al 19 gennaio, la storica Maison Daphné di Sanremo presenterà la sua attesissima collezione esclusiva dedicata al tessile e gli accessori per la casa. Una partecipazione che segna un punto d'incontro tra la tradizione dell'alta moda e le nuove frontiere dell'abitare contemporaneo, dove il lusso non può prescindere dalla responsabilità etica.

Sostenibilità e Innovazione: il "Manifesto" Tessile di Daphné

In un’edizione della fiera parigina sempre più attenta alle tematiche ambientali, Maison Daphné si distingue per una scelta radicale e consapevole. La nuova linea Home è interamente realizzata con tessuti sostenibili e fibre ecologiche naturali, selezionate per ridurre al minimo l'impatto ambientale senza sacrificare la morbidezza e il pregio al tatto che contraddistinguono il marchio. L'innovazione prosegue nel processo di stampa: tutte le iconiche grafiche della Maison, provenienti dal ricco archivio del museo d'impresa, sono realizzate utilizzando esclusivamente tinture non inquinanti, garantendo un prodotto finale che rispetta tanto la natura quanto il benessere di chi lo vive quotidianamente.

Un Giardino d'Inverno: i Fiori della Riviera

Il cuore pulsante della collezione è un omaggio vibrante alle radici della Maison. Protagonisti assoluti dei tessuti sono i fiori della Riviera e delle Alpi liguri, reinterpretati attraverso disegni d'archivio e nuove creazioni artistiche. Dalla celebre rosa Grace che ha reso Sanremo famosa nel mondo, passando per le collezioni esclusive realizzate per il Museo Marmottan Monet fino alla flora mediterranea spontanea, ogni cuscino, tendaggio e complemento d'arredo racconta il legame indissolubile con il territorio italiano e la storia di una casa di moda italiana che dal 1961 crea pezzi unici originali belli e ben fatti. Non semplici oggetti d'arredo, ma vere e proprie tele che portano negli interni internazionali la luce e i colori della Liguria.

"Partecipare a Maison & Objet significa per noi portare l'anima di Sanremo su un palcoscenico globale," dichiara la Direzione Creativa di Maison Daphné. > "Abbiamo voluto dimostrare che l'eleganza storica della nostra Maison può evolversi abbracciando totalmente la sostenibilità. I nostri fiori non sono solo decorazione, ma un messaggio di amore e rispetto per la natura che ci circonda."

Con questa collezione, Maison Daphné conferma il suo ruolo di ambasciatrice dello stile italiano, fondendo l'heritage storico con la visione di un futuro più sostenibile e consapevole.

Maison Daphné

Fondata nel cuore di Sanremo, Maison Daphné è un simbolo dell'alta artigianalità ligure e italiana. Celebre per le sue creazioni di Alta Moda, i profumi e il Museo della Moda e del Profumo, la Maison ha vestito icone di stile e nobiltà internazionale. Ogni creazione è un tributo alla bellezza, alla storia e alla natura della Riviera dei Fiori.

www.daphne.it |

facebook daphnesanremo

Instagram daphnesanremo