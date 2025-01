Sanremo: incontro tra Comune, Rt e Amaie Energia, il nuovo deposito dei bus sarà allestito in Valle Armea

Il dado è tratto: la nuova 'casa' per i mezzi della Rt sarà al mercato dei fiori, che sta diventando sempre più una struttura polifunzionale, e non in un'area più a monte di valle Armea. Gli ultimi dubbi si sono dissolti nel confronto che si è svolto oggi a Palazzo Bellevue tra l'amministrazione comunale ed i vertici della stessa azienda per il trasporto pubblico (il presidente Maurizio Temesio e il direttore generale Sandro Corrado) e di Amaie Energia e Servizi, la multiutility che gestisce il 'gigante' alla periferia orientale di Sanremo.

"L'incontro è stato richiesto dai capigruppo di maggioranza, per fare il punto della situazione dopo la vendita dell'officina-deposito nel quartiere San Martino" spiega il sindaco Alessandro Mager. Già, perché gli spazi a ridosso di corso Cavallotti, aggiudicati all'asta al gruppo Dimar (per 10,5 milioni) che li trasformerà in un supermercato, devono essere liberati. Il termine iniziale, fissato a maggio, dovrebbe essere spostato molto più avanti, probabilmente dopo la prossima estate (sono in corso interlocuzioni fra le parti), tenuto conto dell'iter da perfezionare per la nuova sede e dei tempi di sistemazione. "La scelta è stata compiuta, anche a livello politico, e per il momento si è trattato di condividere le planimetrie preliminari" dice Sergio Tommasini, presidente di Amaie Energia.

L'intesa prevede la concessione a Rt di tre distinti spazi: al primo piano del mercato per accogliere gli uffici (al grezzo, quindi da finire e attrezzare), sul retro nella cosiddetta zona silos, dove il tetto funge anche da parcheggio, per ospitare i mezzi di trasporto (spostando quelli legati alla commercializzazione floricola in un altro hub), e in un piano interrato lato via Frantoi Canai per ricavare l'officina. "In tutto circa 8 mila mq - fa sapere Luca Pesce, ad di Amaie Energia - E sia il deposito dei mezzi sia l'officina avranno accessi indipendenti, senza interferenze con il polo scolastico e le strutture sportive. Resta da sciogliere il nodo del distributore di carburante dedicato, previsto però al di fuori dell'area di mercato: l'ipotesi è quella dell'accordo con un privato proprietario di un terreno nelle vicinanze".

Dei lavori di sistemazione dovrà farsi carico la Rt (il costo abbozzato sarebbe di circa un milione), il cui deficit societario è evidente da tempo, tanto da essere finita in stato di concordato preventivo in continuità. La vendita del deposito a San Martino assicura una grossa boccata d'ossigeno, alla quale si aggiunge quella derivata dall'analoga operazione compiuta a Ventimiglia, ma i fantasmi che aleggiano sul futuro dell'azienda non si sono ancora del tutto dissolti. Non a caso, Amaie Energia ha (legittimamente) chiesto garanzie sull'accordo per la concessione degli spazi individuati.

"Ci hanno risposto che faranno un'articolata stima dei costi e verrà richiesta l'autorizzazione alla gestione commissariale, e quindi al tribunale - rivela Tommasini - Dal canto nostro, la scelta rappresenta il completamento del percorso già tracciato, con l'aggiunta dei fondamentali paletti legati al sistema di viabilità e, di conseguenza, alla sicurezza che ruota attorno al mercato dei fiori, con le necessarie tutele a favore dell'attività scolastica e sportiva, data la dimensione multifunzionale assunta dalla struttura. Adesso ci dedicheremo con ancora maggiore attenzione alla messa a terra dei 16 milioni di euro di fondi Pnrr per attivare il piano alla base dell'edificio principale, mai utilizzato finora, per trasferirvi l'attività mercatale, realizzare il "parco solare" sul tetto e avviare altri importanti interventi".