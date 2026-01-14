Ventimiglia: grande partecipazione ed emozione per la premiazione dei "presepi poveri" (Foto)

Ventimiglia ha vissuto una domenica intensa e carica di sentimento in occasione della premiazione dei “presepi dei poveri”, un appuntamento che ogni anno unisce tradizione, spiritualità e senso di comunità.

L’evento, organizzato dal Comitato Pro Centro Storico in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale, ha voluto valorizzare l’impegno e la creatività di tutti i partecipanti, premiando simbolicamente ogni concorrente e ribadendo come, in un’iniziativa dal forte valore culturale e spirituale, tutti siano da considerarsi vincitori.

La premiazione ha previsto una doppia votazione, quella del pubblico e quella della giuria. Il premio popolare è stato assegnato al presepe realizzato dal signor Gianni Nervo, molto apprezzato dai visitatori. La giuria, presieduta dalla professoressa Giannina Borelli Comandi e composta da Salvatore Goffredo, Salvatore Marino, Liria Aprosio, Marilena Cozzi, Rino Aliquò, Rosy Morreale e Sergio Pallanca, ha invece decretato il seguente podio: primo posto agli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, secondo posto a Gina Marinelli, terzo posto ad Anna e Claudio Sacchi.

La cerimonia è stata arricchita dall’esibizione del Coro ANC Ventimigliese dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione MOVM Fois, diretto dal maestro Dario Amoroso e accompagnato da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella, che ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva. Momenti particolarmente toccanti sono stati offerti dall’interpretazione del canto “Signore delle Cime” da parte di Marilena Cozzi e dell’alpino Salvatore Marino, e dalla coinvolgente recitazione dell’attore Gioacchino Logico, che ha dato voce alla poesia di Trilussa “Er Presepe”.

A presentare la manifestazione è stato Rino Aliquò, mentre tra le autorità presenti figuravano S.E. Monsignor Antonio Suetta e il consigliere comunale Simone Bertolucci.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato Pro Centro Storico, dottor Sergio Pallanca, che ha ringraziato istituzioni, autorità ecclesiastiche, Comune e amministrazione comunale per il sostegno, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità cittadina. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al vicepresidente del Comitato, cavaliere Ramon Bruno, per aver offerto dolcetti ai presenti, al negozio DolciRisvegli Home Decoration di Rosy Morreale, sponsor dei premi, a Salvatore Goffredo per l’allestimento dei presepi, a Patrizia Bottiglieri per l’omaggio di caramelle, oltre che a tutta la giuria e ai partecipanti.

Nel suo intervento conclusivo, Pallanca ha ribadito il valore della tutela delle tradizioni e della cultura locale, elementi fondamentali per rafforzare l’identità della comunità, dando appuntamento alla prossima edizione.