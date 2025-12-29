Ufficiale il cambio in giunta a Ospedaletti: Daniela Gozzi nuova vicesindaco, De Vai saluta "Ringrazio tutti per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni" (Foto)

Terminato il consiglio comunale di Ospedaletti e ufficializzato il cambio nella giunta comunale cittadina: è stata infatti formalizzata la nomina a vicesindaco di Daniela Gozzi, che da oggi prende formalmente il posto di Giacomo De Vai, il quale rimarrà come noto all'interno dell'amministrazione come consigliere comunale di maggioranza.

Questioni lavorative e familiari, ha ribadito De Vai, hanno portato alla decisione, escludendo un qualsiasi squilibrio all'interno della maggioranza.

Al posto di De Vai la giunta ha dato il benvenuto a Giuseppe Lombardo, che assume le deleghe a bilancio, ambiente e verde pubblico. Le altre deleghe saranno così ripartite: Daniela Gozzi avrà quelle agli affari legali, patrimonio, risorse umane, polizia locale, servizi sociali e scuole. A Manuel Spinelli: manutenzione , efficientamento energetico e lavori pubblici, mentre Simona Cecchetto rimane con commercio, cultura, sport, turismo e trasporto pubblico.

"Mi è dispiaciuto quanto successo - ha detto il sindaco Daniele Cimiotti - erano sei anni che lavoravamo insieme. Mancherà una persona che dava il suo apporto costante, ora le cose nella sua vita sono cambiate. Grazie per quanto fatto finora e congratulazioni per essere diventato padre".

De Vai, nel suo ultimo intervento da vicesindaco, ha voluto motivare la sua decisione: "Da mesi è cambiata la mia posizione lavorativa che ha cambiato molto per me. Ritengo giusto ridurre il carico sulle mie spalle, anche a livello amministrativo. La nostra vita è fatta di molte cose e questa scelta è stata meditata. È una scelta che ho fatto perché mi sento capito e bene accolto dalla maggioranza. Ritengo di aver svolto il mio ruolo da assessore al meglio delle mie possibilità. Ringrazio l'avvocato Gozzi di aver preso la mia nomina oltre a tutti gli assessori e i consiglieri, rinnovando la disponibilità a lavorare insieme per il bene di Ospedaletti".

Un saluto all'ormai ex vicesindaco arriva dai banchi dell'opposizione, nello specifico da Valentina Lugarà: "A prescindere dalla fazione politica ci teniamo a ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi, che è indiscutibile".

Prende poi la parola il neo vicesindaci Gozzi: "Il mio ringraziamento va al sindaco e all'uscente vicesindaco. Va anche a tutti gli assessori e i consiglieri che hanno appoggiato questa scelta. È chiaro che questa nomina segue il solco della continuità e mi auspico che lo sforzo sinergico possa portare dei risultati. Sono emozionata per il conferimento di questo incarico".

A prendere posto tra i banchi della giunta anche Lombardo: "Ringrazio in primis il sindaco per l'incarico datomi. Devo dire che sono molto sereno, perché abbiamo la fortuna di essere un gruppo molto compatto".

Oltre alla presa d’atto delle dimissioni, l'assise ha discusso anche l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito territoriale sociale 2 Sanremese, ai sensi dell’articolo 30 del Testo unico degli enti locali.