Ospedaletti: consiglio comunale questa sera, dopo le dimissioni di Giacomo De Vai entra in giunta Giuseppe Lombardo

Consiglio comunale, questa sera ad Ospedaletti e, nel frattempo, c’è già l’ingresso in giunta, dopo le dimissioni del vice Sindaco Giacomo De Vai. Dopo la conferma di Daniela Gozzi, al posto di De Vai, il primo cittadino, Daniele Cimiotti, ha affidato a Giuseppe Lombardo le deleghe a bilancio, ambiente e verde pubblico.

Per quanto riguarda Daniela Gozzi, invece, avrà quelle agli affari legali, patrimonio, risorse umane, polizia locale, servizi sociali e scuole. A Manuel Spinelli: manutenzione , efficientamento energetico e lavori pubblici, Simona Cecchetto rimane con commercio, cultura, sport, turismo e trasporto pubblico.