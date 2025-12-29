 / Politica

Politica | 29 dicembre 2025, 17:56

Ospedaletti: consiglio comunale questa sera, dopo le dimissioni di Giacomo De Vai entra in giunta Giuseppe Lombardo

Confermate le nuove deleghe dal sindaco Cimiotti

Ospedaletti: consiglio comunale questa sera, dopo le dimissioni di Giacomo De Vai entra in giunta Giuseppe Lombardo

Consiglio comunale, questa sera ad Ospedaletti e, nel frattempo, c’è già l’ingresso in giunta, dopo le dimissioni del vice Sindaco Giacomo De Vai. Dopo la conferma di Daniela Gozzi, al posto di De Vai, il primo cittadino, Daniele Cimiotti, ha affidato a Giuseppe Lombardo le deleghe a bilancio, ambiente e verde pubblico.

Per quanto riguarda Daniela Gozzi, invece, avrà quelle agli affari legali, patrimonio, risorse umane, polizia locale, servizi sociali e scuole. A Manuel Spinelli: manutenzione , efficientamento energetico e lavori pubblici, Simona Cecchetto rimane con commercio, cultura, sport, turismo e trasporto pubblico.

News collegate:
 Ufficiale il cambio in giunta a Ospedaletti: Daniela Gozzi nuova vicesindaco, De Vai saluta "Ringrazio tutti per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni" (Foto) - 29-12-25 19:50

Carlo Alessi

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium