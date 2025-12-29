Capodanno a Sanremo, attese migliaia di persone al porto: scattano divieti di sosta, transito e consumo di bevande in strada

Saranno decine di migliaia le persone attese nella zona portuale di Sanremo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il clou della serata è fissato per le ore 22, quando inizierà il grande spettacolo di droni, seguito a mezzanotte dallo show pirotecnico sul mare.

Proprio in vista dell’imponente afflusso di pubblico, il Comune di Sanremo ha emanato una serie di ordinanze per garantire sicurezza e ordine pubblico, che prevedono limitazioni alla circolazione, divieti di sosta e restrizioni sul consumo di bevande in strada.

Sul fronte della viabilità, dalle ore 17 del 31 dicembre fino alle 2 del 1° gennaio scatteranno divieti di transito in diverse arterie della zona portuale, tra cui via Gioberti Inferiore, corso Mombello Inferiore, via Nino Bixio, corso Nazario Sauro, il sottopasso Croce Rossa e corso Trento e Trieste. Già dalle ore 16 saranno in vigore anche divieti di sosta con rimozione forzata nelle stesse aree. Le restrizioni sono state predisposte per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e l’installazione delle strutture tecniche necessarie.

Accanto ai provvedimenti sulla circolazione, il sindaco ha firmato un’ordinanza specifica che introduce severi divieti nell’area portuale, delimitata dai varchi di sicurezza ai Giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro e corso Trento e Trieste. Dalle ore 19 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, così come il consumo di alcolici in strada. Non sarà inoltre consentito introdurre o detenere bottiglie di vetro, lattine o contenitori potenzialmente pericolosi, né utilizzare spray urticanti o portare con sé petardi, botti e artifici pirotecnici, fatta eccezione per lo spettacolo ufficiale organizzato dal Comune. Resterà invece consentita la consumazione di bevande all’interno dei locali e nei dehors, ma solo ai clienti seduti ai tavoli.

Le ordinanze, emanate su indicazione della Questura e nell’ambito del piano di safety e security, puntano a garantire che la grande festa di Capodanno si svolga in un clima di sicurezza, permettendo a cittadini e turisti di godersi lo spettacolo dei droni e i fuochi di mezzanotte senza rischi.