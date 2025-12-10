Seborga e Bordighera celebrano il 13 dicembre nel segno della tradizione e della vita istituzionale del Principato

Giornata intensa per il Principato di Seborga, che vedrà sabato prossimo una serie di eventi religiosi, istituzionali e culturali tra Seborga e Bordighera, richiamando cittadini, simpatizzanti e membri delle istituzioni del Principato. La mattina si aprirà a Seborga, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, dove alle 9:30 si svolgerà la Consacrazione degli Oblati di Maria Maddalena. A seguire, alle 10:15, la tradizionale processione con la consegna della corona di fiori ai Principi di Savoia, uno dei momenti più simbolici della giornata.

Alle 11, in Piazza San Martino, si terrà il saluto ai colori nazionali e il discorso del Principe Abate, mentre alle 11:45, presso l’Ufficio del Principe Abate in Via Maccario, il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei membri del Consiglio dei Dicasteri per il triennio 2026-2028, segnando l’avvio formale del nuovo ciclo governativo. Nel pomeriggio le celebrazioni si sposteranno a Bordighera, all’Hotel Riviera Belsoggiorno, dove alle 15 è prevista una conferenza storica sul Principato di Sabourg, seguita alle 15:45 dall’intervento “Il Sabourg nel XXI secolo”, dedicato all’evoluzione contemporanea del progetto istituzionale seborghino.

Dalle 17:15 saranno presentati i più recenti strumenti amministrativi del Principato, tra cui la e-Residence card, per poi proseguire alle 17:45 con l’incontro dedicato all’Ordine Equestre di San Martino il Caritatevole. La giornata si concluderà con la lettura delle Ordinanze Sovrane (18:30), la presentazione dei Certificati di Cittadinanza (18:40) e la cerimonia delle Decorazioni Ufficiali (18:45). Una giornata ricca di significato per la comunità seborghina, che unirà spiritualità, tradizione e vita civile in un’unica grande celebrazione.