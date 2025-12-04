Scopri il Tesoro del Teatro: Domenica a Ceriana va in scena “La locanda del tesoro nascosto”

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, Palazzo Gian Maria Rubini di Ceriana ospiterà uno spettacolo teatrale imperdibile: “La locanda del tesoro nascosto”, una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Ernestina Pellesi. L’evento, promosso da “L’Emporio del Teatro”, AUSER Sanremo e Banca del Tempo Sanremo, offrirà al pubblico un pomeriggio all’insegna del divertimento e della leggerezza, con ingresso libero.

La pièce vede un cast ricco e variegato di interpreti, tra cui Allegra Fortunata Gaglioti, Diletta Mara Turchet, Liliana Florelia Ardizzi, Felice Carlo Busnelli, Antonio Paolo Germano, Clarissa Cristiana Brucoli, Doriano Marco Balbo, Morena Giuliana Esposito, Stefano Mariano Longo, l’Ispettore Mirco Rossato e le clienti Adriana Maroni ed Elvira Erbaggio. Accanto a loro, Adriana Maroni svolge anche il ruolo di suggeritrice, mentre Laura Piazza cura assistenza di scena, trucco e costumi. La regia è affidata a Ernestina Pellesi, coadiuvata nell’aiuto regia da Maria Pia Veneziano.

“La locanda del tesoro nascosto” promette di trasportare il pubblico in un’avventura teatrale piena di colpi di scena, risate e situazioni inaspettate, celebrando la magia del teatro come luogo di incontro e condivisione. Lo spettacolo rappresenta un’occasione speciale per godere di un momento culturale di qualità, immersi nella splendida cornice storica di Palazzo Gian Maria Rubini.

L’ingresso è gratuito: un invito aperto a tutti gli appassionati di teatro, residenti e visitatori, per trascorrere insieme un pomeriggio di allegria e buona compagnia.