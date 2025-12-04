Santo Stefano al Mare accende il Natale: un mese di eventi tra luci, musica e tradizione

Il borgo si prepara a vivere un dicembre all’insegna della magia, delle tradizioni e della condivisione. Il Comune ha presentato ufficialmente “Accendiamo il Natale 2025”, il ricco calendario di eventi che accompagnerà residenti e visitatori per tutto il periodo delle festività, con un’attenzione speciale dedicata a bambini e famiglie. L’avvio ufficiale è fissato per sabato prossimo, quando le vie del paese si animeranno sin dal pomeriggio con spettacoli, giochi di una volta, il Mercatino di Natale e la suggestiva Casa di Babbo Natale. A rendere ancora più emozionante la giornata sarà l’esibizione di Cristina insieme al coro dei bambini della scuola primaria. Il momento più atteso arriverà alle 17:30, con l’accensione delle luminarie natalizie, ispirate quest’anno alla celebre Notte Stellata di Van Gogh, per un’atmosfera luminosa e poetica.

Nel weekend dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre, il centro del paese ospiterà i mercatini di Natale, tra artigianato, prodotti tipici e idee regalo. Spazio anche alla cultura con la mostra collettiva “Orizzonti d’Amare”, che verrà inaugurata domenica 7 dicembre alle 16:30 nella suggestiva Torre Ennagonale. Curata dal Comune e dall’associazione FabbrichiAmoOrizzonti, l’esposizione propone un percorso artistico dedicato al mare e alle sue storie sommerse, in dialogo con il Museo del Relitto Romano. La mostra resterà visitabile fino al 14 dicembre ed è inserita nella rassegna “Autunno Culturale”. La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, Santo Stefano al Mare rinnoverà una delle sue tradizioni più sentite: in Piazza Scovazzi, dopo la Santa Messa, andrà in scena il Presepe Vivente, accompagnato dalla musica di Cleo e dalla distribuzione di cioccolata calda e vin brulé.

Le iniziative non si fermeranno con il Natale. Il 29 dicembre, all’Oratorio di Nostra Signora dell’Addolorata, è in programma un Concerto Gospel, mentre il 6 gennaio tornerà la tradizionale Befana, con un pomeriggio di festa per grandi e piccoli organizzato dalla Pro Loco. "Il Natale è un periodo che ha la capacità di unire e far vivere il territorio in un modo diverso – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Manifestazioni Maria Teresa Garibaldi – e con 'Accendiamo il Natale 2025' abbiamo immaginato un programma familiare e sorprendente, fatto di tradizioni, musica, arte e suggestioni luminose. Un invito a vivere insieme la bellezza del nostro paese. Come amministrazione comunale rivolgiamo a tutta la cittadinanza gli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo".