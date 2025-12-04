Domenica 14 dicembre Ceriana ospita “Jingle Cats”, il Natale più simpatico della Riviera

Ceriana si prepara ad accogliere uno degli eventi più originali e attesi della stagione natalizia: “Jingle Cats”, il villaggio natalizio che domenica 14 dicembre animerà il borgo con un programma ricco di sorprese e pensato per grandi e piccini.

La giornata inizierà con l’atmosfera calda e accogliente della cioccolata fumante, per poi proseguire tra spettacoli e animazioni che porteranno la magia del Natale nelle vie del paese. I mercatini offriranno idee regalo e prodotti artigianali, mentre lo street food garantirà sapori autentici e convivialità. Alle 17:00 il momento clou: un evento teatrale che promette emozioni e divertimento per tutta la famiglia.

Ma la vera anima di “Jingle Cats” è la solidarietà. Parte del ricavato della manifestazione sarà infatti destinato ai gattili, per assicurare un Natale più sereno ai nostri amici a quattro zampe. Ogni sorriso, ogni acquisto e ogni partecipazione contribuiranno a rendere concreta questa missione di amore e cura verso gli animali.

L’iniziativa nasce dalla creatività di Alessia Pavone, realizzata in collaborazione con il Comune di Ceriana, Cristina Redi e il videomaker Luca Loru. Un lavoro di squadra che trasforma il borgo in un palcoscenico di festa e solidarietà, confermando Ceriana come uno dei centri più vivaci e accoglienti della Riviera.