Carpasio: grande spettacolo con la magia del Natale per i più piccoli

Carpasio, antico borgo incastonato tra le montagne della Valle Argentina, si prepara ad accogliere una giornata speciale dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Domenica 7 dicembre il paese si vestirà di festa e di magia, offrendo un evento che promette di diventare uno dei momenti più attesi del periodo natalizio.

Il cuore della manifestazione sarà animato dagli Elfi, protagonisti assoluti di un programma pensato per coinvolgere i più piccoli e farli entrare nel mondo incantato del Natale. Giochi, spettacoli e attività creative accompagneranno i bambini in un percorso di fantasia e divertimento, rendendoli parte integrante della festa.

Non mancheranno momenti di intrattenimento per i genitori e per tutti coloro che vorranno vivere l’atmosfera unica di Carpasio, un borgo che conserva intatta la sua bellezza storica e che, per l’occasione, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Le vie del paese saranno animate da colori, musiche e sorrisi, creando un’esperienza che unisce tradizione e magia.