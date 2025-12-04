Bordighera: alla Biblioteca Civica conferenza e mostra per il centenario di Libereso Guglielmi

Bordighera si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, Libereso Guglielmi, nel centenario della sua nascita. Giovedì 11 dicembre, alle ore 16.30, la Biblioteca Civica Internazionale ospiterà una conferenza del professor Lorenzo Vizzini dedicata a questo poliedrico personaggio, conosciuto non solo come “il giardiniere di Calvino”, ma anche come botanico, conferenziere, illustratore, divulgatore e partigiano durante la seconda guerra mondiale.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Bordighera e dall’ANPI sezione Bordighera-Vallecrosia, vedrà la partecipazione di alcuni familiari di Guglielmi, che offriranno testimonianze preziose per ripercorrere la vita e l’opera di un uomo capace di intrecciare scienza, arte e impegno civile. L’ingresso è libero, a conferma della volontà di rendere la celebrazione aperta a tutta la cittadinanza.

Le iniziative non si fermano alla conferenza. Dal 13 al 20 dicembre, presso l’Unione Culturale Democratica “La Buca” in via al Mercato 8, sarà allestita una mostra con alcuni dei disegni di Libereso, messi generosamente a disposizione dalla famiglia. Un’occasione unica per ammirare il talento grafico di un uomo che ha saputo raccontare la natura non solo con le parole, ma anche con le immagini. Anche in questo caso, l’ingresso sarà libero.