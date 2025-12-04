Santo Stefano al Mare, nuove regole per i dipendenti comunali: via al servizio di reperibilità e agli incentivi

La Giunta comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato le nuove linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa del personale per il 2025, definendo gli obiettivi che guideranno il confronto con le organizzazioni sindacali. L’atto, votato nella seduta del 21 novembre e dichiarato immediatamente eseguibile, stabilisce le direttive per migliorare l’efficienza dei servizi, rafforzare la professionalità dei dipendenti e legare gli incentivi economici ai risultati.

L’amministrazione conferma la volontà di mantenere gli istituti contrattuali in vigore nell’accordo decentrato del 19 dicembre 2024, come le indennità di funzione, responsabilità, servizio esterno e particolari condizioni di lavoro. Tra le novità più significative figura l’attivazione del servizio di pronta reperibilità per il personale operaio, per il quale è previsto un incremento stabile del fondo accessorio pari a 3.000 euro annui a partire dal 2025.

La delibera disciplina anche la costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate e richiama il rispetto dei limiti normativi previsti dal Decreto Legislativo 75/2017 e dai contratti collettivi vigenti. Al responsabile della delegazione trattante viene affidato il compito di avviare le trattative con le parti sindacali, mentre il provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio dal 28 novembre al 13 dicembre.

Con questo atto, la Giunta definisce la cornice entro cui si muoverà la contrattazione per il prossimo anno, con l’obiettivo di valorizzare il personale comunale e potenziare l’organizzazione interna dei servizi.