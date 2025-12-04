 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 10:23

Bordighera: al via i lavori di ristrutturazione di cinque alloggi comunali

Le abitazioni, finanziate con fondi PNRR, saranno destinate all’accoglienza di persone in condizioni di disagio e fragilità, con la gestione affidata a Caritas Intemelia e CSD Diaconia Valdese

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di cinque alloggi di proprietà del Comune di Bordighera, attualmente liberi e in disuso, che saranno destinati all’accoglienza di persone in condizioni di disagio ed estrema marginalità.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, è stato approvato e presentato al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1 Ventimigliese ed è stato seguito per la città delle palme dall’allora Assessore Stefano Gnutti e dall’attuale Assessore Martina Sferrazza. Vi sono comprese le cinque unità abitative sul territorio di Bordighera in cui sono stati avviati in questi giorni i lavori (Borghetto San Nicolò, via Arziglia e via Sant’Anna) e altri due alloggi presi in locazione sul comprensorio di competenza dell’ATS. La gestione degli stessi avverrà tramite Organizzazione Caritas Intemelia e CSD Diaconia Valdese.

“Un bel progetto che si trasforma in aiuto concreto per supportare esigenze di accoglienza urgenti, che non possono essere trascurate.” commentano Martina Sferrazza e Stefano Gnutti. “Un ringraziamento a tutte le realtà che, collaborando insieme, hanno reso possibile questa importante iniziativa per assistere chi vive momenti di fragilità.”

Redazione

