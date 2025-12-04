"Benvenuta nella grande famiglia alpina", le penne nere di Ventimiglia accolgono la giovane Chiara Perini (Foto e video)

Il gruppo alpini di Ventimiglia consegna un crest e un gagliardetto alla giovane penna nera Chiara Perini. La cerimonia si è svolta in mattinata a Ventimiglia.

Un riconoscimento voluto dal gruppo Ana Ten. Beppe Cumina per dire alla giovane penna nera: 'benvenuta nella grande famiglia alpina'. L'alpina ventimigliese, conclusa la scuola alberghiera ad Arma di Taggia, ha, infatti, partecipato al bando di concorso per entrare nell'esercito. Dopo undici settimane di addestramento alla scuola militare di Aosta e una in Abruzzo, finalmente riceve il cappello alpino con la penna nera, simbolo di appartenenza alle truppe alpine, a L'Aquila e, poi, viene assegnata al VI Reggimento Alpini di Brunico sulle Dolomiti.

Chiara è stata ben accolta dal gruppo alpino Ana Ten. Beppe Cumina, che oltre ad averle consegnato un riconoscimento per essere diventata un alpino a servizio militare le ha anche offerto un aperitivo intonandole il tradizionale 'cin cin degli alpini'. Marco Scullino le, ha, inoltre consegnato la tessera della Cumpania d'i Ventemigliusi insieme ad alcune pubblicazioni.