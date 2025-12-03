Riceve il cappello alpino con la penna nera, Ventimiglia consegna un crest alla giovane Chiara Perini

Riceve il cappello alpino con la penna nera a vent'anni e cosi il gruppo alpini di Ventimiglia decide di consegnare un crest alla giovane Chiara Perini. La cerimonia è prevista giovedì 4 dicembre, alle 11, in via Mazzini a Ventimiglia.
La giovane penna nera verrà così ufficialmente accolta dal gruppo alpino Ana Ten. Beppe Cumina, nella sede della cumpagnia, dove riceverà un riconoscimento per essere diventata un alpino a servizio militare. "Un crest militare con lo stemma degli alpini di Ventimiglia per dirle 'benvenuta nella grande famiglia alpina'" - fa sapere il gruppo alpino Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia.
L'alpina ventimigliese, conclusa la scuola alberghiera ad Arma di Taggia, decide di partecipare al bando di concorso per entrare nell'esercito. Dopo undici settimane di addestramento alla scuola militare di Aosta e una in Abruzzo, finalmente riceve il cappello alpino con la penna nera, simbolo di appartenenza alle truppe alpine, a L'Aquila e, poi, viene assegnata al VI Reggimento Alpini di Brunico sulle Dolomiti.