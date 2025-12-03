Ospedaletti entra nel clima di Natale: un mese di eventi, luci e spettacoli per grandi e piccoli

Ospedaletti si prepara a vivere un mese di festeggiamenti con un ricco calendario di iniziative natalizie che accompagneranno cittadini e turisti fino al 6 gennaio. Si parte sabato con la Ospedaletti Run 5K, giunta alla terza edizione, insieme alla Family Run da 2,5 km.

L’8 dicembre arriverà uno dei momenti più attesi: alle ore 17 l’illuminazione ufficiale delle luminarie in Piazza Europa, accompagnata da una merenda offerta dal Descu. Per tutto il periodo non mancheranno eventi culturali e di intrattenimento: alla “Piccola” sono in programma appuntamenti dedicati a libri, teatro, musica e ballo.

Il 21 dicembre tutti i bambini saranno attesi per la tradizionale consegna del regalo da parte di Babbo Natale. Sulla pista ciclabile sono previsti giochi di una volta in legno sabato 27 dalle 17. Il primo gennaio la festa della Rosa animerà sempre la ciclabile, mentre il 2 gennaio torna l’immancabile cimento in mare. Il 3 gennaio spazio agli artisti di strada e a uno spettacolo itinerante con esibizioni circensi, mentre martedì 6 gennaio ci sarà una grande tombolata in attesa della Befana. Le domeniche di gennaio saranno dedicate agli amanti del ballo, con degustazione di tè a cura del Descu.

A presentare il programma è l’assessore al Turismo Simona Cecchetto, che annuncia l’edizione natalizia 2025 con un messaggio rivolto alla città: “Sono felice di presentare il calendario delle manifestazioni natalizie, un programma ricco di appuntamenti pensato per vivere insieme la magia delle festività. Abbiamo lavorato per offrire un Natale con iniziative pensate per coinvolgere bambini, famiglie e anziani, mantenendo vive le tradizioni e allo stesso tempo proponendo momenti culturali e di intrattenimento".



L'assessore poi aggiunge: "Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari e gli operatori che hanno collaborato alla realizzazione di questo calendario. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme la magia del Natale. La bella novità di quest’anno sarà la filodiffusione nella parte storica del paese, per creare atmosfera natalizia. Colgo l’occasione per rivolgere a tutti i miei più sinceri auguri di buone feste, con l’auspicio che questo periodo porti serenità e gioia nelle vostre case.”

Un calendario che alterna tradizione e novità, e che punta a rendere Ospedaletti protagonista della stagione natalizia con un mix di sport, musica, spettacoli e cultura.