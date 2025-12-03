Il Tour Sanità Liguria fa tappa a Sanremo: alla sala Tabarin del Centrale questo pomeriggio alle 18

Sanremo diventa oggi il nuovo palcoscenico del Tour Sanità Liguria, l’iniziativa promossa dai gruppi consiliari di opposizione in Regione per illustrare ai cittadini la propria visione di riforma del sistema sanitario. L’appuntamento è fissato alle 18 alla sala Tabarin, dove si terrà un incontro pubblico dedicato al confronto e alla discussione sulle criticità e sulle possibili soluzioni per migliorare l’organizzazione sanitaria regionale.

Il tour ha preso avvio lunedì a La Spezia, è proseguito ieri a Savona e continuerà nei prossimi giorni toccando tutte e cinque le località liguri corrispondenti alle diverse Asl. L’obiettivo è quello di portare direttamente sul territorio le proposte alternative alla riforma Bucci, evidenziando le problematiche riscontrate e offrendo un documento elaborato dai consiglieri di opposizione come base di discussione e di partecipazione.

Durante l’incontro di Sanremo verranno approfonditi i punti principali di questa proposta, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e alla necessità di garantire un servizio sanitario più efficiente, equo e vicino alle persone. Sarà un’occasione per ascoltare le voci della comunità, raccogliere osservazioni e stimolare un dibattito costruttivo su un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di tutti.

Il Tour Sanità Liguria si pone dunque come un percorso di ascolto e di confronto, volto a costruire insieme ai cittadini un modello sanitario più rispondente alle necessità del territorio e capace di affrontare le sfide del futuro. La tappa di Sanremo rappresenta un momento importante di questo cammino, con l’invito aperto alla cittadinanza a partecipare e contribuire con idee e riflessioni.