Cicloturismo in crescita: la Riviera punta sul turismo lento con nuove iniziative e servizi Bike-Friendly, oggi l'anteprima

La crescente domanda di turismo lento, sostenibile e attivo sta trasformando profondamente l’offerta turistica della Riviera ligure. In un territorio già favorito dalla presenza di importanti tracciati ciclabili – come la pista ciclabile del Ponente Ligure, le connessioni transfrontaliere e i collegamenti con l’entroterra – il cicloturismo si conferma un’opportunità strategica per attrarre visitatori durante tutto l’anno. In questo scenario, l’associazione organizza per oggi alle 15.30 al 'Villaggio dei Fiori' di Sanremo, una anteprima dedicata alle nuove iniziative per il 2026, pensate per supportare alberghi, B&B e strutture ricettive nel raggiungere standard d’eccellenza nell’ospitalità Bike-Friendly.

“Il turista in bicicletta non cerca solo un posto letto, ma un servizio specializzato: dal deposito sicuro alla piccola officina, fino ai menu dedicati” - dichiara Leonardo Ceresi, presidente di Confesercenti Asshotel. - Le nostre nuove iniziative vogliono fornire alle imprese strumenti concreti – dalla formazione alla certificazione – per intercettare e soddisfare questo target in forte espansione.” In collaborazione con Assoturismo ed Elevation Club, la giornata “Bici in Riviera” sarà suddivisa in due momenti principali, articolati tra Diano Marina e Sanremo.

La prima parte dell’evento si terrà presso la sala consiliare di Diano Marina, dove verrà presentata una nuova convenzione siglata con un’azienda leader nel settore delle attrezzature outdoor. Saranno presenti il sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore Luca Spandre, a testimonianza dell’interesse istituzionale verso un settore considerato strategico per la crescita del turismo locale. Nel pomeriggio, trasferimento al Camping “Villaggio dei Fiori” di Sanremo, dove si susseguiranno momenti di sport, cultura e intrattenimento: Proiezione del video “Ciclovia Bicknell”, il nuovo percorso ciclo-pedonale che da Bordighera raggiunge Tende, mettendo in risalto paesaggi e patrimonio storico-culturale. Inaugurazione della nuova Bike Room del Camping “Villaggio dei Fiori”, che offrirà servizi dedicati alla clientela cicloturistica. Anteprima del nuovo team di guide professionali “Bec Bike Elevation Club”, presentato dal TCS (Consorzio Turistico). Il parterre istituzionale sarà significativo: attese le presenze degli assessori al Turismo Luca Lombardi e Alessandro Sindoni, del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, e del CEO di DMO Marco Benedetti, sottolineando l’importanza del cicloturismo per l’intero territorio.

La giornata si concluderà con un riconoscimento speciale dedicato a Ilaria Sanguineti, giovane campionessa professionista del territorio. Un tributo che vuole celebrare non solo il talento sportivo individuale, ma anche le radici ciclistiche della Riviera, culla di grandi campioni e sede di eventi internazionali che rafforzano il legame tra sport e turismo. Guardando al nuovo anno, Ino Bonello, presidente provinciale, anticipa un programma ambizioso: “Rilanceremo il brand Elevation Club, rafforzando iniziative e collaborazioni con le amministrazioni liguri e piemontesi. Lavoreremo su nuovi tracciati ciclo-pedonali e sul potenziamento dei servizi dedicati alle imprese.” L’obiettivo è chiaro: consolidare un sistema turistico competitivo, moderno e capace di valorizzare la bicicletta come strumento di promozione territoriale.

Confesercenti invita gli operatori e le realtà imprenditoriali a partecipare numerosi alla giornata del 3 dicembre per scoprire da vicino le opportunità offerte dal connubio tra Bici e Turismo. Un binomio che si candida a diventare sempre più centrale nello sviluppo turistico del Ponente Ligure, grazie a servizi innovativi, reti integrate e una crescente domanda di esperienze attive e sostenibili.