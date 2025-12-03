Riva Ligure, via libera al progetto da 297 mila euro per mettere in sicurezza la viabilità di località Prati

La Giunta di Riva Ligure ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità nella zona di località Prati, un intervento atteso e strategico per pedoni, ciclisti e automobilisti che ogni giorno attraversano la cosiddetta “curva del Don”. L’amministrazione ha inoltre deciso di partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Liguria per l’inserimento dell’opera nella programmazione degli interventi infrastrutturali dedicati alla viabilità e alla mobilità ciclabile.

Il progetto ha un valore complessivo di 297.630,84 euro e sarà candidato ai contributi regionali previsti dalle nuove linee guida approvate dalla Giunta ligure. Per accedere ai finanziamenti, il Comune garantirà il cofinanziamento minimo del 5%, pari a 14.881,54 euro. L’intervento punta a risolvere criticità note da anni, in un punto particolarmente delicato della rete urbana. L’area soffre infatti la mancanza di attraversamenti pedonali sicuri, presenta flussi ciclabili che si innestano sulla statale Aurelia senza protezioni adeguate e risente dell’aumento del traffico generato dalle modifiche previste sulla viabilità in ingresso alla valle dell’Argentina. Il risultato è una zona esposta a rischi crescenti, soprattutto per utenti deboli come pedoni e ciclisti.

Il progetto è stato suddiviso in tre lotti come previsto dal Codice dei Contratti. Il primo riguarda l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza dal valore di 26.000 euro. Il secondo prevede la realizzazione di un impianto semaforico per regolare i flussi in sicurezza, dal costo di 126.630,84 euro. Il terzo, più consistente, riguarda la creazione di un camminamento pedonale protetto, per un investimento pari a 145.000 euro. Sono interventi pensati per integrarsi tra loro e ridisegnare la sicurezza del tratto, combinando tecnologia, regolazione della circolazione e protezione degli spazi destinati alla mobilità dolce.

Per completare l’iter, il Comune ha già avviato la richiesta delle autorizzazioni necessarie. Tra queste figurano quelle di Anas, indispensabili per gli attraversamenti e per l’installazione degli impianti, oltre al nulla osta paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali. La scadenza fissata dalla Regione per presentare la domanda di inserimento nel programma è il 13 novembre 2026, un margine temporale che consentirà all’ente di perfezionare tutta la documentazione richiesta.

Il progetto è stato redatto in modo completo — dagli elaborati grafici al computo metrico, dal quadro economico al piano di manutenzione — ed è risultato conforme agli strumenti urbanistici vigenti. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da permettere l’avvio delle procedure entro il 15 dicembre, data fissata dall’amministrazione per non accumulare ritardi.