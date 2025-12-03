Riaprono le vasche della piscina comunale di Bordighera: attività di nuovo regolari al Palazzetto dello Sport

Il Comune di Bordighera ha confermato che, a seguito della nota pervenuta dal concessionario My Sport, da oggi le vasche della piscina del Palazzetto dello Sport di via Diaz sono nuovamente aperte al pubblico. La struttura, temporaneamente chiusa nei giorni scorsi per accertamenti tecnici, ha visto completarsi tutte le verifiche necessarie: le temperature di acqua e aria dell’impianto natatorio sono state controllate dagli operatori e risultano pienamente conformi alle norme vigenti.

Con la riapertura, tutte le attività sportive – dai corsi di nuoto alle sessioni di allenamento libero – possono riprendere regolarmente secondo gli orari stabiliti. L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la pazienza dimostrata e il concessionario per la collaborazione e la tempestività nelle operazioni di verifica, ribadendo l’impegno costante per garantire sicurezza, qualità del servizio e continuità delle attività sportive sul territorio.